NBA’den Fenerbahçe Beko’ya teklif!

NBA, FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig kurmak istiyor.



FENERBAHÇE DE VAR



İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre, NBA'in, yeni turnuvayla ilgili Avrupa'dan 3 takımı düşündüğü ve bu takımlardan birinin de Fenerbahçe Beko olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Beko. (X)



3 TAKIMA TEKLİF



NBA yönetiminin Avrupa'dan düşündüğü diğer takımların ise Panathinaikos ve Real Madrid olduğu ve söz konusu 3 ekibe teklif götürüldüğü ifade edildi.



NBA'nin bu takımlar arasından Panathinaikos ile temasta olduğu ve Real Madrid ile Fenerbahçe'den gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.



İspanyol basınındaki habere göre, NBA, Avrupa'daki düşündüğü bu yeni turnuvayı 2026-2027 sezonundan itibaren hayata geçirmeyi planlıyor.