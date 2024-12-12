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Ali Koç'a tepki dinmiyor! Fenerbahçe Monaco'ya 69-99 yenildi

Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Monaco karşısında 30 sayı fark yedi. Parkeden 69-99 yenik ayrılan sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'a tepki Ataşehir'de de devam etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 23:45 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 23:46
Ali Koç’a tepki dinmiyor! Fenerbahçe Monaco’ya 69-99 yenildi

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de konuk ettiği AS Monaco'ya 69-99 yenildi. Sarı lacivertli ekip son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini alırken tribünlerden Başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulunuldu.

Fenerbahçe Beko son 4 maçında 3 yenilgi aldıFenerbahçe Beko son 4 maçında 3 yenilgi aldı

FENERBAHÇE BEKO - AS MONACO SKORLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 19-17 :AS MONACO
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 19-26 :AS MONACO
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 16-29 :AS MONACO
4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 15-27 :AS MONACO

Fenerbahçe 3 maç üst üste deplasmanda oynayacak (AA)Fenerbahçe 3 maç üst üste deplasmanda oynayacak (AA)

2024'TEKİ SON MAÇINA ÇIKTI

Evinde Monaco karşısında dağılan Fenerbahçe, Avrupa arenasında 2024 takvimini İstanbul için tamamladı. Kanarya, 3 kritik deplasmanda galibiyet kovalayacak. Kanarya 17 Aralık'ta Barcelona, 19 Aralık'ta Paris Basketball ve 27 Aralık'ta da Partizan'a konuk olacak. Evindeki bir sonraki maçı 30 Ocak'ta Anadolu Efes'e karşı oynayacak.

Fenerbahçe'nin Monaco karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası tribünlerin Ali Koç tepkisi sürdü (AA)Fenerbahçe'nin Monaco karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası tribünlerin Ali Koç tepkisi sürdü (AA)

ALİ KOÇ'A TEPKİ

Sarı lacivertlilerin futbolda Galatasaray'ın gerisine düşmesinden sonra Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya yenilmesi üzerine tribünlerden Başkan Ali Koç için protesto yapılmış ve "istifa" tezahüratları yükselmişti. Taraftarlar, Monaoc karşısında alınan ağır yenilgi sonrasında da Koç'a tepkisini sürdürdü.

Sarunas Jasikevicius sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi (AA)Sarunas Jasikevicius sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi (AA)

"SORUMLUSU BENİM"

Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bu kadar büyük bir farkla kaybettiğimiz için şanssızız. Aslında bu maçı oynamak için hazırdık, enerjimiz kötü değildi. Tabii öncelikle Monaco'nun önünde şapka çıkarmamız gerekiyor, bugün inanılmaz oynadılar. Kritik anlarda harika performanslarla ve çok zor şutlarla bizi kırdılar. Savunmada bugün tamamen kayıptık. Savunmadaki kurallarımızı biraz değiştirmiştik, bu yüzden ortaya çıkan sonuç benim sorumluluğumda olabilir. Video analiz yaptığımızda her şey daha net belli olacak."

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