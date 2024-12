Ali Koç’a tepki dinmiyor! Fenerbahçe Monaco’ya 69-99 yenildi

Fenerbahçe Beko son 4 maçında 3 yenilgi aldı

FENERBAHÇE BEKO - AS MONACO SKORLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 19-17 :AS MONACO

2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 19-26 :AS MONACO

3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 16-29 :AS MONACO

4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 15-27 :AS MONACO