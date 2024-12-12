Ali Koç’a tepki dinmiyor! Fenerbahçe Monaco’ya 69-99 yenildi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de konuk ettiği AS Monaco'ya 69-99 yenildi. Sarı lacivertli ekip son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini alırken tribünlerden Başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulunuldu.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de konuk ettiği AS Monaco'ya 69-99 yenildi. Sarı lacivertli ekip son 4 karşılaşmada 3. yenilgisini alırken tribünlerden Başkan Ali Koç'a istifa çağrısında bulunuldu.
FENERBAHÇE BEKO - AS MONACO SKORLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 19-17 :AS MONACO
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 19-26 :AS MONACO
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 16-29 :AS MONACO
4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 15-27 :AS MONACO
2024'TEKİ SON MAÇINA ÇIKTI
Evinde Monaco karşısında dağılan Fenerbahçe, Avrupa arenasında 2024 takvimini İstanbul için tamamladı. Kanarya, 3 kritik deplasmanda galibiyet kovalayacak. Kanarya 17 Aralık'ta Barcelona, 19 Aralık'ta Paris Basketball ve 27 Aralık'ta da Partizan'a konuk olacak. Evindeki bir sonraki maçı 30 Ocak'ta Anadolu Efes'e karşı oynayacak.
ALİ KOÇ'A TEPKİ
Sarı lacivertlilerin futbolda Galatasaray'ın gerisine düşmesinden sonra Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya yenilmesi üzerine tribünlerden Başkan Ali Koç için protesto yapılmış ve "istifa" tezahüratları yükselmişti. Taraftarlar, Monaoc karşısında alınan ağır yenilgi sonrasında da Koç'a tepkisini sürdürdü.
"SORUMLUSU BENİM"
Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
"Bu kadar büyük bir farkla kaybettiğimiz için şanssızız. Aslında bu maçı oynamak için hazırdık, enerjimiz kötü değildi. Tabii öncelikle Monaco'nun önünde şapka çıkarmamız gerekiyor, bugün inanılmaz oynadılar. Kritik anlarda harika performanslarla ve çok zor şutlarla bizi kırdılar. Savunmada bugün tamamen kayıptık. Savunmadaki kurallarımızı biraz değiştirmiştik, bu yüzden ortaya çıkan sonuç benim sorumluluğumda olabilir. Video analiz yaptığımızda her şey daha net belli olacak."