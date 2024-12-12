Ali Koç’a tepki dinmiyor! Fenerbahçe Monaco’ya 69-99 yenildi

Sarunas Jasikevicius sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi (AA)

"SORUMLUSU BENİM"

Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:



"Bu kadar büyük bir farkla kaybettiğimiz için şanssızız. Aslında bu maçı oynamak için hazırdık, enerjimiz kötü değildi. Tabii öncelikle Monaco'nun önünde şapka çıkarmamız gerekiyor, bugün inanılmaz oynadılar. Kritik anlarda harika performanslarla ve çok zor şutlarla bizi kırdılar. Savunmada bugün tamamen kayıptık. Savunmadaki kurallarımızı biraz değiştirmiştik, bu yüzden ortaya çıkan sonuç benim sorumluluğumda olabilir. Video analiz yaptığımızda her şey daha net belli olacak."