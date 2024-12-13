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Nelsson'un o hareketi Okan Buruk'u çıldırttı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 09:08
Nelsson’un o hareketi Okan Buruk’u çıldırttı!

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Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor.

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

NELSSON SİNİRLENDİRDİ

Sarı kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi.

İşte o an. (X)İşte o an. (X)

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.

Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler gelmeye başladı.

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90+2'de buz kestik ! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı

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