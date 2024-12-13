Nelsson’un o hareketi Okan Buruk’u çıldırttı!

Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor.



Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.



NELSSON SİNİRLENDİRDİ



Sarı kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi.

İşte o an. (X)



OKAN BURUK'TAN TEPKİ



Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.



Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler gelmeye başladı.