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PFDK'dan Dursun Özbek'e ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 11:53
PFDK’dan Dursun Özbek’e ceza!

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    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.

    Yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu cezanın yanı sıra para cezası da verildi.

    TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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