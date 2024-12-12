Norveç’te sonunu getiremedik! Beşiktaş Bodo/Glimt’e 2-1 yenildi

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi ve Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra altyapıdan yetişen Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap forma şansı bekledi.

Beşiktaş , Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak geldi ve yedek kulübesinde genç yeteneklere yer verdi.

Bakhtiyor Zaynutdinov (AA)

ZAYNUTDINOV'UN İLKLERİ

Beşiktaş'ın Kazak yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de daha önce 4 maçta sonradan oyuna dahil olan Zaynutdinov, Avrupa kupalarında da ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti.

Gedson Fernandes'in golünde de pası vererek ilk kez asist yaptı.