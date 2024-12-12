Norveç’te sonunu getiremedik! Beşiktaş Bodo/Glimt’e 2-1 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında çıktığı Norveç deplasmanında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında çıktığı Norveç deplasmanında Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi.
BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR
11. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına şişirdiği topa Emirhan Topçu kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Onur Bulut ceza sahası dışının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Zaynutdinov'un soldan ortasında, arka direkte Gedson Fernandes'in kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
26. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top, son anda savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip skoru 1-1 yaptı. Ersin Destanoğlu'nun oyun başlatırken attığı topu kapan Bjorkan'ın soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
44. dakikada Bodo/Glimt 2-1 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında seken topu arka direkte Bjortuft tamamladı.
Norveç, ekibi maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.
GOLLER
GOOLL!! Gedson Fernandes!! Bahtiyar önce topu kazandırdı sonra asisti yaptı! Beşiktaş deplasmanda önde!!
⚽GOOLL!! Gedson Fernandes!! Bahtiyar önce topu kazandırdı sonra asisti yaptı! Beşiktaş deplasmanda önde!! pic.twitter.com/IQT85QfEzP— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
Bodo Glimt, Philip Zinckernagel ile skoru 1-1'e getirdi.
Bodo Glimt, Philip Zinckernagel ile skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/bNh2Vvl8Xn— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
Odin Björtuft, Bodo Glimt'i 2-1 öne geçirdi
Odin Björtuft, Bodo Glimt'i 2-1 öne geçirdi. pic.twitter.com/sAIP7l40En— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
6 GENÇ KULÜBEDE
Beşiktaş, Norveç deplasmanına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak geldi ve yedek kulübesinde genç yeteneklere yer verdi.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi ve Jean Onana gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra altyapıdan yetişen Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap forma şansı bekledi.
ZAYNUTDINOV'UN İLKLERİ
Beşiktaş'ın Kazak yıldızı Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Süper Lig'de daha önce 4 maçta sonradan oyuna dahil olan Zaynutdinov, Avrupa kupalarında da ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti.
Gedson Fernandes'in golünde de pası vererek ilk kez asist yaptı.
SOĞUĞA RAĞMEN DESTEK
Beşiktaş taraftarları, soğuk Bodo deplasmanında da yerllerini aldı.
Maç öncesinde, siyah-beyazlı taraftarlar takımın konakladığı oteli ziyaret ederek oyunculara bir araya geldi.
Ardından, yaklaşık 150 Beşiktaş taraftarı, stadyuma geçerek kendilerine ayrılan tribünden coşkuyla destek verdi.
2 ZOR MAÇ BEKLİYOR
Bodo/Glimt mücadelesi ile 6. maçını tamamlayan Beşiktaş'ın önünde 2 karşılaşma kaldı. Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi yenen Athletic Bilbao'yu evinde ağırlayıp sarı lacivertliler ile 1-1 berabere kalan Twente ile Enschede'de karşı karşıya gelecek.