Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek puanını 6'ya çıkardı ve yoluna kayıpsız devam edip Maccabi maçı öncesinde moral buldu. Ayrıca iddiasını da sürdürmeyi başardı. 2-1 kazanan Kartal'a galibiyeti getiren isimler Muçi ve Semih oldu.
Galatasaray, Tottenham'ı İstanbul'da ağırlayacak.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın zaferi sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte yeni liste ve Türkiye'nin yeri...