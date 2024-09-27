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UEFA ülke puanı değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye'nin yeri

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başladı. Beşiktaş, evinde ağırladığı Malmö'yü Muçi ve Semih'in golleri ile 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah beyazlıların bu galibiyeti sonrasında ülke puanımız da artış gösterdi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanı sıralaması ve Türkiye'nin yeri...

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:05 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 21:19
UEFA ülke puanı değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek puanını 6'ya çıkardı ve yoluna kayıpsız devam edip Maccabi maçı öncesinde moral buldu. Ayrıca iddiasını da sürdürmeyi başardı. 2-1 kazanan Kartal'a galibiyeti getiren isimler Muçi ve Semih oldu.

UEFA ülke puanı değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

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UEFA ülke puanı değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye’nin yeri

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Beşiktaş'ın zaferi sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte yeni liste ve Türkiye'nin yeri...

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