Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek puanını 6'ya çıkardı ve yoluna kayıpsız devam edip Maccabi maçı öncesinde moral buldu. Ayrıca iddiasını da sürdürmeyi başardı. 2-1 kazanan Kartal'a galibiyeti getiren isimler Muçi ve Semih oldu.