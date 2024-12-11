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2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu!

2026'da yeni formatıyla Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın 2030 ve 2034'teki adresleri açıklandı. Buna göre 2030'a Fas, İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak. 2034'teki adres ise Suudi Arabsitan olacak. İki organizasyonda maçların oynanacağı statlar da belli oldu. Bazıları aktif olarak kullanılan stadyumlara şu anda model aşamasında veya inşaatı devam edenler eklenecek. İşte şaşalı görüntüleriyle Dünya Kupası'nın yeni mabedleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 19:34 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 19:34
2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

FIFA, 2030 ve 2034'te düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın adreslerini açıkladı. 2030'da Fas, İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenleyeceği organizasyon, 2034'te ise Suudi Arabistan'da yapılacak.

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

İki turnuvada en çok merak edilen konuların başında stadyumlar geliyor. Birbirinden gelişmiş teknolojilere sahip statlar hem tasarımı hem de atmosferi ile şimdiden ilgi odağı haline geldi. Şu anda inşaat aşamasında olanlar da söz konusu.

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

İşte 2030 ve 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar...

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

2030 DÜNYA KUPASI

La Peineta Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Dragao

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

La Romareda Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Riazor Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Hassan II Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Anoeta Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

La Rosaleda Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Camp Nou

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Işık (Luz) Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Gran Canaria Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Marakeş Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Stage Front Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Adrar Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Ibn Batouta Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

José Alvalade Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

San Mames Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Santiago Bernabeu Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Sevilla Olimpiyat Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Prince Moulay Abdellah Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

Fez Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!

NEOM Stadyumu

2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın oynanacağı statlar belli oldu!
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