FIFA, 2030 ve 2034'te düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın adreslerini açıkladı. 2030'da Fas, İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenleyeceği organizasyon, 2034'te ise Suudi Arabistan'da yapılacak.

İki turnuvada en çok merak edilen konuların başında stadyumlar geliyor. Birbirinden gelişmiş teknolojilere sahip statlar hem tasarımı hem de atmosferi ile şimdiden ilgi odağı haline geldi. Şu anda inşaat aşamasında olanlar da söz konusu.