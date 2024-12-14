ŞİFRESİZ CANLI: İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi, maç linki...

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Erzurumspor FK bu akşam sahada karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı izleme bilgileri ve saati merak ediliyor. İşte canlı yayın bilgisi, şifresiz maç linki...
TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Erzurumspor FK bu akşam sahada karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı izleme bilgileri ve saati merak ediliyor. İşte canlı yayın bilgisi, şifresiz maç linki...
İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman?
İstanbulspor ile Erzurumspor FK arasındaki maçın 14 Aralık 2024 Cumartesi günü, saat 13.30'da başlaması planlandı.
İstanbulspor - Erzurumspor FK maçını canlı nereden izleyebilirim?
İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii'den canlı olarak yayınlanıyor.
TRT Spor frekans bilgisi detayları
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından izlenebilir.
D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.