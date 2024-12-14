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ŞİFRESİZ CANLI: İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi, maç linki...

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı izleme bilgileri ve saati merak ediliyor. İşte canlı yayın bilgisi, şifresiz maç linki...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 13:57 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 14:03
ŞİFRESİZ CANLI: İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi, maç linki...

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    TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Erzurumspor FK bu akşam sahada karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı izleme bilgileri ve saati merak ediliyor. İşte canlı yayın bilgisi, şifresiz maç linki...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman?

    İstanbulspor ile Erzurumspor FK arasındaki maçın 14 Aralık 2024 Cumartesi günü, saat 13.30'da başlaması planlandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İstanbulspor - Erzurumspor FK maçını canlı nereden izleyebilirim?

    İstanbulspor - Erzurumspor FK maçı TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii'den canlı olarak yayınlanıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TRT Spor frekans bilgisi detayları

    TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından izlenebilir.

    D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

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