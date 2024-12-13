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Beşiktaş taraftarına Hollanda şoku! Twente maçına alınmayacaklar

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e mağlup olan Beşiktaş, son hafta mücadelesinde karşılaşacağı Twente karşısında taraftarından yoksun çıkacak. Siyah beyazlılar için Enschede Belediyesi'nden yasak kararı çıktı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 19:51 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 19:51
Beşiktaş taraftarına Hollanda şoku! Twente maçına alınmayacaklar

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    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olarak play-off hattının gerisine düştü. Siyah beyazlılar, turnuvada yoluna devam edebilmek için önündeki iki kritik maçı kazanmak zorunda.

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    ATHLETIC BILBAO MAÇI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
    Grup aşamasında son iki maçına çıkacak olan Beşiktaş, ilk olarak evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Kara Kartal, bu maçtan alacağı galibiyetle play-off hattındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

    Semih Kılıçsoy (AA)Semih Kılıçsoy (AA)

    TWENTE MAÇINDA TARAFTAR YASAĞI
    Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek bir diğer mücadele ise Hollanda'da Twente'ye karşı oynanacak. Ancak bu maç öncesinde Enschede Belediyesi tarafından alınan bir kararla Beşiktaş taraftarlarının stadyuma girişi yasaklandı. Twente'nin önceki maçlarında yaşanan taraftar olayları nedeniyle güvenlik endişelerinin bu kararda etkili olduğu öğrenildi.

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    GEÇMİŞTE YAŞANAN OLAYLAR ETKİLİ OLDU
    Twente'nin 3. haftada Lazio ile oynadığı maç öncesinde taraftar grupları arasında büyük olaylar çıkmış, Lazio taraftarlarının Hollanda'ya gelmesine izin verilmemişti. Benzer şekilde, 6. haftada oynanan Ajax-Lazio maçına da deplasman seyircisi alınmamıştı.

    Gedson Fernandes (AA)Gedson Fernandes (AA)

    PUAN DURUMU: SON İKİ MAÇ BELİRLEYİCİ
    Grupta şu an 4 puanla 30. sırada yer alan Twente, play-off şansını sürdürmek için Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor. Beşiktaş ise 6 puanla 28. sırada yer alıyor ve üst tura çıkabilmek için kalan maçlarını kazanmak zorunda.

    Beşiktaş, Twente karşısında deplasman dezavantajını aşarak Avrupa hayalini sürdürmek istiyor. Siyah beyazlı ekibin taraftarları ise bu kritik maçta takımlarını uzaktan destek olacak.

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