Beşiktaş taraftarına Hollanda şoku! Twente maçına alınmayacaklar

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olarak play-off hattının gerisine düştü. Siyah beyazlılar, turnuvada yoluna devam edebilmek için önündeki iki kritik maçı kazanmak zorunda.

ATHLETIC BILBAO MAÇI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR Grup aşamasında son iki maçına çıkacak olan Beşiktaş , ilk olarak evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Kara Kartal, bu maçtan alacağı galibiyetle play-off hattındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Semih Kılıçsoy (AA)

TWENTE MAÇINDA TARAFTAR YASAĞI

Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek bir diğer mücadele ise Hollanda'da Twente'ye karşı oynanacak. Ancak bu maç öncesinde Enschede Belediyesi tarafından alınan bir kararla Beşiktaş taraftarlarının stadyuma girişi yasaklandı. Twente'nin önceki maçlarında yaşanan taraftar olayları nedeniyle güvenlik endişelerinin bu kararda etkili olduğu öğrenildi.