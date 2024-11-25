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Jose Mourinho kendine geldi!

Fenerbahçe'ye sezon başında oynattığı futbolla ağır eleştiriler alan Jose Mourinho, son haftalardaki oyunuyla ise takdir kazandı Özellikle Avrupa Ligi'ndeki Manchester United karşılaşmasında ortaya konan oyun, camianın ümitlenmesine neden olmuş ve 'Jose Mourinho böyle oyun oynatmalı' yorumlan yapılmıştı. Takma ve ülkeye alışmaya başlayan Portekizli, Fenerbahçe'yi her hafta oyun olarak ileri taşımaya başladı.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 13:49
Jose Mourinho kendine geldi!

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Geldiği günden bu yana oynattığı oyunla eleştirilen Jose Mourinho, son 4 karşılaşmada Fenerbahçe'yi şaha kaldırdı. Hem alınan skorlar hem de oyun camia tarafından alkış aldı.

Fenerbahçe'ye sezon başında oynattığı futbolla ağır eleştiriler alan Jose Mourinho, son haftalardaki oyunuyla ise takdir kazandı Özellikle Avrupa Ligi'ndeki Manchester United karşılaşmasında ortaya konan oyun, camianın ümitlenmesine neden olmuş ve 'Jose Mourinho böyle oyun oynatmalı' yorumlan yapılmıştı. Takma ve ülkeye alışmaya başlayan Portekizli, Fenerbahçe'yi her hafta oyun olarak ileri taşımaya başladı.

Bodrum FK maçıyla başlayan yükseliş Trabzonspor deplasmanında devam etti. Sivasspor mücadelesinde ise oyunu domine eden ve rakip ceza sahasında 45 kez topla buluşarak sezonun rekorunu kıran Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında ise 3.83ük gol beklentisiyle bu alanda da kendi rekorunu geliştirdi. Jose'nin dokunuşları, oynattığı oyun, camiadan ve taraftarlardan alkış aldı.

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