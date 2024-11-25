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Real Betis'ten Victor Nelsson planı!

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, Nelsson'u ilk olarak kiralamak istiyor. Betis'in, Nelsson için yapılacak olası kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklemek istediği kaydedildi.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 17:00
Real Betis’ten Victor Nelsson planı!

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'in Galatasaray'dan Victor Nelsson için transfer olanı ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Betis, Nelsson'u ilk olarak kiralamak istiyor. Betis'in, Nelsson için yapılacak olası kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklemek istediği kaydedildi.

İspanyol temsilcisinin devre arasında Nelsson'un kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşamazsa, 26 yaşındaki futbolcu için sezon sonunu bekleyeceği öne sürüldü. Real Betis'in, sezon sona ermesiyle birlikte sözleşmesinin son yılına girecek Nelsson'un bu durumundan faydalanmak istediği ifade edildi.

Victor Nelsson ve Marcao (AA)Victor Nelsson ve Marcao (AA)

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTEMİYOR

Victor Nelsson'un Galatasaray'daki önemini kaybettiğine değinilirken, Danimarkalı stoperin transfere sıcak baktığı vurgulandı. Nelsson'un ayrıca Galatasaray ile 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatma düşüncesinin olmadığı belirtildi.

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