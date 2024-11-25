Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

Kanarya, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da giyen ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı. Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Brezilyalı yıldızın transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor.

MEDINA BEKLENİYOR

Anderson Talisca için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de en çok merak edilen transferlerden biri de Cristian Medina oldu. Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Arjatinli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına onay vermemişti.