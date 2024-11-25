Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

Cristian Medina transferi için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibiyle 15 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı ve Medina'nın ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü.
Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi beklenirken, ödeme konusunda çıkan pürüz sonrası anlaşma askıya alınmıştı. Cristian Medina ise Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi sonrası tepki göstermiş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Takımının oynadığı son 6 maçta forma giymeyen Medina için flaş bir iddia ortaya atıldı.
PORTO YOLCUSU
Arjantin basını, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu. El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı.
Fotomaç'ın derlediği haberde ayrıca Portekiz ekibinin Cristian Medina'ya 15 milyon dolar karşılığında alabileceği vurgulandı.