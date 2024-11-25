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Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon başında bir hayli uğraşmasına rağmen Medina transferini sonuçlandıramamıştı. Boca Juniors ile ocak ayı için görüşmeler sürerken Arjantin basınından şoke eden bir haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:49 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:49
Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

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Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Sezonun ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

Kanarya, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da giyen ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı. Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Brezilyalı yıldızın transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

MEDINA BEKLENİYOR

Anderson Talisca için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de en çok merak edilen transferlerden biri de Cristian Medina oldu. Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Arjatinli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş ancak Boca Juniors, Medina'nın ayrılığına onay vermemişti.

Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

Cristian Medina transferi için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibiyle 15 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı ve Medina'nın ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü.

Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi beklenirken, ödeme konusunda çıkan pürüz sonrası anlaşma askıya alınmıştı. Cristian Medina ise Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi sonrası tepki göstermiş ve kadro dışı bırakılmıştı.

Takımının oynadığı son 6 maçta forma giymeyen Medina için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

PORTO YOLCUSU

Arjantin basını, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu. El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Jonathan Riniti "Medina, Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil, onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir." ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ın derlediği haberde ayrıca Portekiz ekibinin Cristian Medina'ya 15 milyon dolar karşılığında alabileceği vurgulandı.

Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular

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