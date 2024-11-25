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Anderson Talisca'dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de saha içinde işler yolunda gidiyor. Yakaladığı galibiyet serisiyle lider Galatasaray'ı takibe devam eden Kanarya'da gözler bir yandan da transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı lacivertliler Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı isterken, Brezilyalı yıldızdan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:44 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:48
Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

Transferin önündeki tek sorunun Fenerbahçe'nin Talisca'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istemesi ancak Arap kulübünün Brezilyalı yıldızı bonservisiyle göndermek istemesi olduğu kaydedildi.

Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

FENERBAHÇE'YE İKNA OLDU

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında büyük aşama kaydettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya ikna olmuştu.

Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

Sarı lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı ile görüşen Sambacı, Fenerbahçe'de forma giyebileceğini belirtti.

Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

TALISCA'DAN MÜJDE GİBİ HAMLE!

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

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