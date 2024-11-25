Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.
Transferin önündeki tek sorunun Fenerbahçe'nin Talisca'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istemesi ancak Arap kulübünün Brezilyalı yıldızı bonservisiyle göndermek istemesi olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE'YE İKNA OLDU
Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında büyük aşama kaydettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya ikna olmuştu.
Sarı lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı ile görüşen Sambacı, Fenerbahçe'de forma giyebileceğini belirtti.
TALISCA'DAN MÜJDE GİBİ HAMLE!
Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.
Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.