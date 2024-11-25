Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi

Fenerbahçe , Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Transferin önündeki tek sorunun Fenerbahçe'nin Talisca'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istemesi ancak Arap kulübünün Brezilyalı yıldızı bonservisiyle göndermek istemesi olduğu kaydedildi.