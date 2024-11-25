SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mauro Icardi için karar zamanı!

7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek. Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 08:59
Mauro Icardi için karar zamanı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 15 gün önce Arjantin'e giden Galatasaraylı Mauro Icardi, bu hafta İstanbul'a dönecek.

7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk bulunan yıldız oyuncu, kulüp doktorları ile operasyon tarihini bu hafta belirleyecek. Ödeminin inmesi için 3 haftalık süre biterken İstanbul'da futbolcunun MR'ı çekilecek.

İcardi'nin Roma ya da İstanbul'da ameliyat olmak için kararsız olduğu öğrenildi. Galatasaray, yurt dışında ameliyat olursa Icardi için bir sağlık heyeti görevlendirecek.

Okan Buruk ligde son 3 sezonda kırmadık rekor bırakmadıOkan Buruk ligde son 3 sezonda kırmadık rekor bırakmadı
Okan Buruk ligde son 3 sezonda kırmadık rekor bırakmadı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
CANLI | Kar ve tipi sonrası karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?
Türk Telekom
Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan’dan DNA açıklaması: Korkusu yoksa bir daha örnek versin
Milyonlara enflasyon zammı: Yeni anket açıklandı! Memur ve emekli ne alacak? Artış için ipucu geldi
Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?
Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
Oteller ünlü isimlerin servet değerindeki sahne ücretlerine isyan etti!
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
SON DAKİKA