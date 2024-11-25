Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

Sabah'ın haberine göre, 1 ay önce ligde sadece 22 dakika oynamasından dolayı devre arasında ayrılmayı kafasına koyan ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Oğuz, hocasının kendisine güvenmesiyle bu düşüncesinden vazgeçti.

Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çekerken Samandıra'da antrenman performansı da son derece iyi durumdaydı.

Psikolojik ve mental olarak kendisini sürekli hazır tutan ve bunu Kayserispor maçında kanıtlayan milli futbolcu, büyük takdir topladı.

İlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren, 'Ben de buradayım' mesajını veren deneyimli kanat için bu sınav kırılma noktası oldu.

Yetenekli futbolcu artık Saint-Maximin ile birlikte kanat rotasyonunun bir parçası olacak ve forma rekabetine girecek.