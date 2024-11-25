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Oğuz Aydın'da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'de, Oğuz Aydın ilk kez 11'de sahaya çıktı. Genç futbolcu attığı iki gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu. Daha önce forma şansı bulamayan Oğuz Aydın ile ilgili de şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:49
Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 6-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic (p), Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski kaydetti.

Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

OĞUZ AYDIN İLK KEZ SAHNEDE

Sarı-lacivertlilerde maçın yıldızı bu sezon ilk kez 11 başlayan Oğuz Aydın oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla izleyenleri mest etti.

Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

Yeterli süre bulamayan 24 yaşındaki sağ kanat, ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta oynayamadığı zamanın acısını çıkardı ve sonunda kendisini gösterdi.

Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

AYRILIĞI KAFASINA KOYMUŞTU

Sabah'ın haberine göre, 1 ay önce ligde sadece 22 dakika oynamasından dolayı devre arasında ayrılmayı kafasına koyan ve düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek isteyen Oğuz, hocasının kendisine güvenmesiyle bu düşüncesinden vazgeçti.

Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

KENDİNİ SÜREKLİ HAZIR TUTTU

Psikolojik ve mental olarak kendisini sürekli hazır tutan ve bunu Kayserispor maçında kanıtlayan milli futbolcu, büyük takdir topladı.

Maç eksiğine rağmen fizik olarak son derece diri olması dikkat çekerken Samandıra'da antrenman performansı da son derece iyi durumdaydı.

Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

İlk olarak Zenit ile oynanan hazırlık maçında bunu gösteren, 'Ben de buradayım' mesajını veren deneyimli kanat için bu sınav kırılma noktası oldu.

Yetenekli futbolcu artık Saint-Maximin ile birlikte kanat rotasyonunun bir parçası olacak ve forma rekabetine girecek.

Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi

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