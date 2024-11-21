Alex de Souza’dan Mourinho’ya teşekkür!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" şeklinde konuşmuştu.

Alex de Souza ve Jose Mourinho. (AA)



Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, A Spor'a verdiği röportajda Portekizli hocanın bu sözlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:



"Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkeler şampiyon olmuş büyük bir ismi şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine"