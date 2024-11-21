Alex de Souza’dan Mourinho’ya teşekkür!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" şeklinde konuşmuştu.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, A Spor'a verdiği röportajda Portekizli hocanın bu sözlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:
"Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkeler şampiyon olmuş büyük bir ismi şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine"