SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alex de Souza'dan Mourinho'ya teşekkür!

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Jose Mourinho'nun kendisi hakkında sarf ettiği "Umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" sözlerine yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 17:09
Alex de Souza’dan Mourinho’ya teşekkür!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" şeklinde konuşmuştu.

Alex de Souza ve Jose Mourinho. (AA)Alex de Souza ve Jose Mourinho. (AA)

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, A Spor'a verdiği röportajda Portekizli hocanın bu sözlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkeler şampiyon olmuş büyük bir ismi şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine"

ÖZEL | Fenerbahçeye transfer şoku! 2 katını istedilerÖZEL | Fenerbahçeye transfer şoku! 2 katını istediler
ÖZEL | Fenerbahçe'ye transfer şoku! 2 katını istediler
Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçeden çılgın Cristiano Ronaldo planıTüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçeden çılgın Cristiano Ronaldo planı
Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe'den çılgın Cristiano Ronaldo planı
Mourinhodan Amorime telefon! O yıldızı istediMourinhodan Amorime telefon! O yıldızı istedi
Mourinho'dan Amorim'e telefon! O yıldızı istedi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
İstanbul’da kuvvetli yağış! Meteoroloji üst üste uyarmıştı! Trafik felç yollar sel! Lodos ne kadar sürecek?
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de açıkladı: Tarımsal hasılada Avrupa’da birinciyiz | Hal yasasında değişiklik sinyali
ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Google tekeline bir darbe daha: Chrome’u devret emri! Sırada Android var
Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze! Şubat 2022’den bu yana bir ilk
ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer şoku! 2 katını istediler
MSB’den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil...
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA