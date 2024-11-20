Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Yönetimin şu sıralarda Arias'ın kulübü Fluminense ile pazarlıkları sürdürdüğü ve aralık ayının ilk haftasına kadar görüşmelere nokta koymaya hazırlandığı belirtiliyor.

KANATLARI HAZIR



Scout ekibi tarafından transfer havuzuna eklenen Jhon Arias konusunda özellikle Buruk'un çok ısrarcı olduğu ortaya çıktı. Sağ kanatta oynayan 1.68'lik futbolcunun yüksek tekniği, çalım kabiliyeti ve ani hızlanmalarından etkilenen Okan hoca, sezonun ikinci yarısında kanatları Yunus ve Arias'a emanet etmek istiyor. Bu transferle ilgili tek endişe, 27 yaşında olmasına rağmen Arias'ın hiç kıta dışında oynamamış olması.

SANCHEZ KEFİL OLDU



Okan Buruk'un bu transferdeki ısrarının bir başka sebebi ise Davinson Sanchez. Fanatik'in haberine göre yıldız stoper, Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı Arias hakkında her fırsatta övgü dolu ifadeler kullandı.

23 kez Kolombiya forması giyen ve 3 gol atan Jhon Arias, bu sezon Fluminense ile tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 13 gol 8 asistle oynadı.