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Anlaşma tamam! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılılar kadrosundaki eksik bölgeleri tamamlamak isterken somut adımlar da atıldı. Bu doğrultuda Okan Buruk'un gözdesi için anlaşma tamamlandı. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcuya ödeyeceği rakam da ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:29
Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

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Devre arasında kadrosunu birkaç transferle güçlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, kanat takviyesi doğrultusunda rotayı Güney Amerika'ya kırdı.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Galatasaray yönetimi, teknik patron Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu ile söz kesti.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray, Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Jhon Arias konusunda çok önemli bir adım attı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, 27 yaşındaki futbolcuyla yıllık 2.5 milyon Euro net maaş üzerinden 4 senelik anlaşma sağladığı iddia edildi.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Yönetimin şu sıralarda Arias'ın kulübü Fluminense ile pazarlıkları sürdürdüğü ve aralık ayının ilk haftasına kadar görüşmelere nokta koymaya hazırlandığı belirtiliyor.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

KANATLARI HAZIR

Scout ekibi tarafından transfer havuzuna eklenen Jhon Arias konusunda özellikle Buruk'un çok ısrarcı olduğu ortaya çıktı.

Sağ kanatta oynayan 1.68'lik futbolcunun yüksek tekniği, çalım kabiliyeti ve ani hızlanmalarından etkilenen Okan hoca, sezonun ikinci yarısında kanatları Yunus ve Arias'a emanet etmek istiyor.

Bu transferle ilgili tek endişe, 27 yaşında olmasına rağmen Arias'ın hiç kıta dışında oynamamış olması.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

SANCHEZ KEFİL OLDU

Okan Buruk'un bu transferdeki ısrarının bir başka sebebi ise Davinson Sanchez. Fanatik'in haberine göre yıldız stoper, Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı Arias hakkında her fırsatta övgü dolu ifadeler kullandı.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

23 kez Kolombiya forması giyen ve 3 gol atan Jhon Arias, bu sezon Fluminense ile tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 13 gol 8 asistle oynadı.

Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

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