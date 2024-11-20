Anlaşma tamam! İşte Galatasaray’ın ilk transferi

Devre arasında kadrosunu birkaç transferle güçlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, kanat takviyesi doğrultusunda rotayı Güney Amerika'ya kırdı.
Devre arasında kadrosunu birkaç transferle güçlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, kanat takviyesi doğrultusunda rotayı Güney Amerika'ya kırdı.
Galatasaray yönetimi, teknik patron Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu ile söz kesti.
ANLAŞMA TAMAM
Galatasaray, Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Jhon Arias konusunda çok önemli bir adım attı.
Sarı-Kırmızılılar'ın, 27 yaşındaki futbolcuyla yıllık 2.5 milyon Euro net maaş üzerinden 4 senelik anlaşma sağladığı iddia edildi.
Yönetimin şu sıralarda Arias'ın kulübü Fluminense ile pazarlıkları sürdürdüğü ve aralık ayının ilk haftasına kadar görüşmelere nokta koymaya hazırlandığı belirtiliyor.
KANATLARI HAZIR
Scout ekibi tarafından transfer havuzuna eklenen Jhon Arias konusunda özellikle Buruk'un çok ısrarcı olduğu ortaya çıktı.
Sağ kanatta oynayan 1.68'lik futbolcunun yüksek tekniği, çalım kabiliyeti ve ani hızlanmalarından etkilenen Okan hoca, sezonun ikinci yarısında kanatları Yunus ve Arias'a emanet etmek istiyor.
Bu transferle ilgili tek endişe, 27 yaşında olmasına rağmen Arias'ın hiç kıta dışında oynamamış olması.
SANCHEZ KEFİL OLDU
Okan Buruk'un bu transferdeki ısrarının bir başka sebebi ise Davinson Sanchez. Fanatik'in haberine göre yıldız stoper, Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı Arias hakkında her fırsatta övgü dolu ifadeler kullandı.
23 kez Kolombiya forması giyen ve 3 gol atan Jhon Arias, bu sezon Fluminense ile tüm kulvarlarda 46 maça çıktı ve 13 gol 8 asistle oynadı.