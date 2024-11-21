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Mourinho'dan Amorim'e telefon! O yıldızı istedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Al-Nassr'dan Anderson Talisca'yı transfer etmek için yoğun çaba harcarken, gündeme bomba gibi bir isim düştü. Portekiz basınına göre Jose Mourinho, Manchester United'ın başına geçen vatandaşı Ruben Amorim'den yıldız ismi istedi. İşte Amorim'in de transfere onay verdiği o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:55
Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Son günlerde gündemi en çok meşgul eden isim Talisca. Yönetim Sambacı'yla el sıkıştı, Al-Nassr ile görüşmeler ve pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor.

Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

Öte yandan Paulo Dybala da alternatif isim olarak gündemde. Ancak Portekiz basınından bambaşka bir iddia geldi...

Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

ERIKSEN HAMLESİ!

Manchester United'ın yeni teknik patronu Ruben Amorim, kadroya ilk neşteri ocak ayında vurmaya hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının gözden çıkardığı isimlerden birinin Eriksen olduğu kaydedildi.

Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

"SABIRSIZLANIYORUM"

Yıldız futbolcu, Danimarka Milli Takım kampında yaptığı açıklamada, Amorim'in Sporting'den öğrencisi olan Hjulmand'dan Portekizce öğrenmeye başladığını söyleyip espri yapmış, "Amorim ile çalışmak için sabırsızlanıyorum" demişti.

Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

MOURINHO'YA MÜJDE

Portekiz medyasına göre deneyimli orta saha oyuncusu, ocak ayına kadar yeni hocasıyla çalışabilecek. Haberde Eriksen'in, Amorim tarafından gönderilecekler listesine eklenmesine en çok Mourinho'nun sevinebileceği vurgulandı.

Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik patronunun, Tottenham'dan öğrencisi olan Cristian Eriksen'i çok sevdiği ve kendisini Fenerbahçe'ye istediği iddia edildi.

Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fanatik'te yer alan haberde İngiliz devinin, Eriksen'i ara transfer döneminde uygun koşullarda göndermeye hazır olduğu belirtildi.

Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

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