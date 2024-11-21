Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Son günlerde gündemi en çok meşgul eden isim Talisca. Yönetim Sambacı'yla el sıkıştı, Al-Nassr ile görüşmeler ve pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Son günlerde gündemi en çok meşgul eden isim Talisca. Yönetim Sambacı'yla el sıkıştı, Al-Nassr ile görüşmeler ve pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor.
Öte yandan Paulo Dybala da alternatif isim olarak gündemde. Ancak Portekiz basınından bambaşka bir iddia geldi...
ERIKSEN HAMLESİ!
Manchester United'ın yeni teknik patronu Ruben Amorim, kadroya ilk neşteri ocak ayında vurmaya hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının gözden çıkardığı isimlerden birinin Eriksen olduğu kaydedildi.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Yıldız futbolcu, Danimarka Milli Takım kampında yaptığı açıklamada, Amorim'in Sporting'den öğrencisi olan Hjulmand'dan Portekizce öğrenmeye başladığını söyleyip espri yapmış, "Amorim ile çalışmak için sabırsızlanıyorum" demişti.
MOURINHO'YA MÜJDE
Portekiz medyasına göre deneyimli orta saha oyuncusu, ocak ayına kadar yeni hocasıyla çalışabilecek. Haberde Eriksen'in, Amorim tarafından gönderilecekler listesine eklenmesine en çok Mourinho'nun sevinebileceği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik patronunun, Tottenham'dan öğrencisi olan Cristian Eriksen'i çok sevdiği ve kendisini Fenerbahçe'ye istediği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fanatik'te yer alan haberde İngiliz devinin, Eriksen'i ara transfer döneminde uygun koşullarda göndermeye hazır olduğu belirtildi.