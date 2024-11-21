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Hasan Arat'tan Talisca itirafı! "Görüştük"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basınla yaptığı sohbet toplantısında Anderson Talisca ile ilgili konuştu. Arat, "Talisca transferini konuşmam. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var." derken flaş bir itirafta da bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 15:40 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 15:40
Hasan Arat’tan Talisca itirafı! Görüştük

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anderson Talisca ve Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı.

Arat, "Talisca transferini konuşmam. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var. Hüseyin Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bunları da söylemedik." dedi.

Anderson Talisca. (REUTERS)Anderson Talisca. (REUTERS)

"BEŞİKTAŞLILAR BEŞİKTAŞ'I RENCİDE ETMESİN"

Hasan Arat, "Kendini Beşiktaşlı olarak görenler, arkadan dolaşmayı bıraksın!" diyerek sözlerini sürdüren Beşiktaş'ın başkanı, "Beşiktaşlılar neden Beşiktaş'ı rencide etmeye çalışıyor? YouTube'da, orada, burada... Buna üzülüyorum. Size her şeyi söyleyemiyoruz ama bundan vazgeçsinler." ifadelerini kullandı.

"RAFA'YI İSTEDİLER"

Arat, "Sporcu ve takım ismi kullanmak istemiyorum. Beşiktaş, Rafa Silva'yı aldık... Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı! Bir bakın bakalım hangi takım almak istiyordu? 10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor. Bizim sıkıntılarımız var, inkar etmiyoruz!" açıklamalarını yaptı.

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