Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yüzyılın transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yüzyılın transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'de günlerdir Anderson Talisca heyecanı yaşanırken asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre sarı-lacivertli kulüp yüzyılın transferi için dört koldan atağa geçti.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisini bizzat arayarak "Orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin konuşuluyor. Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin?" diye sordu.
Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı ve Mario Branco da çalışma yürütüyor. Ilıcalı, Al Nassr'la, Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas kurdu.
Al Nassr transfer için kapıyı aralık tuttu.
Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" kampanyası başlattı.
Ronaldo rüyasının gerçeğe dönmesi çok zor görünse de Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin imkansız olmadığı görüşünde.