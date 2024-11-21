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Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe'den çılgın Cristiano Ronaldo planı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmaları için gözünü Arabistan'a çeviren sarı lacivertliler Anderson Talisca ile görüşme halinde. Ancak Kanarya'nın Al-Nassr'dan istediği tek isim Talisca değil! Fotomaç'ın haberine göre büyük hedef Cristiano Ronaldo... İşte dev transfer için hazırlanan çılgın plan...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:37 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:37
Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

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Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, ocak ayında yüzyılın transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

Fenerbahçe'de günlerdir Anderson Talisca heyecanı yaşanırken asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre sarı-lacivertli kulüp yüzyılın transferi için dört koldan atağa geçti.

Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Mourinho, Real Madrid'den eski öğrencisini bizzat arayarak "Orada mutlu musun? Ayrılmak istediğin konuşuluyor. Eğer ayrılırsan F.Bahçe'ye gelmek ister misin?" diye sordu.

Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Acun Ilıcalı ve Mario Branco da çalışma yürütüyor. Ilıcalı, Al Nassr'la, Branco ise Ronaldo'nun menajeriyle temas kurdu.

Al Nassr transfer için kapıyı aralık tuttu.

Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" kampanyası başlattı.

Ronaldo rüyasının gerçeğe dönmesi çok zor görünse de Fenerbahçeli taraftarlar bu transferin imkansız olmadığı görüşünde.

Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

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Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı
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