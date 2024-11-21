Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı

Fenerbahçe'de günlerdir Anderson Talisca heyecanı yaşanırken asıl büyük hedefin ise Cristiano Ronaldo olduğu ileri sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre sarı-lacivertli kulüp yüzyılın transferi için dört koldan atağa geçti.