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ÖZEL | Fenerbahçe'ye transfer şoku! 2 katını istediler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yerine bir sol bek arayışında olan sarı lacivertliler, listenin 1 numarası için harekete geçti. Ancak Kanarya, beklemediği bir yanıt aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 13:28
ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer şoku! 2 katını istediler

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Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı..

Sarı-Lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.

Archie Brown. (AFP)Archie Brown. (AFP)
İLK TEKLİF 7 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü Gent'in 22 yaşındaki yıldızı için 7 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Archie Brown. (AFP)Archie Brown. (AFP)

İKİ KATINDAN FAZLA İSTEDİLER

Gent'in 7 milyon Euro'yu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istediği öğrenildi.

Kanarya'nın teklif ettiği rakamın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Archie Brown. (AFP)Archie Brown. (AFP)

2027'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1.90 mt. boyundaki genç yıldız 2 gol atarken 4 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 22 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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