ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer şoku! 2 katını istediler

Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı..
Sarı-Lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.
Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı..
Sarı-Lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.
İLK TEKLİF 7 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü Gent'in 22 yaşındaki yıldızı için 7 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı.
İKİ KATINDAN FAZLA İSTEDİLER
Gent'in 7 milyon Euro'yu yetersiz bulduğu ve Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istediği öğrenildi.
Kanarya'nın teklif ettiği rakamın üzerine çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
2027'DE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Bu sezon 23 karşılaşmada boy gösteren 1.90 mt. boyundaki genç yıldız 2 gol atarken 4 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 22 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.