ÖZEL | Fenerbahçe’ye transfer şoku! 2 katını istediler

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Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasından sonra sol bek transferi için arayışlar hızlandı..



Sarı-Lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz sol bek Archie Brown için ilk resmi hamleyi yaptı.

Archie Brown. (AFP)

İLK TEKLİF 7 MİLYON EURO Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için kadrosuna katmayı düşündüğü Gent'in 22 yaşındaki yıldızı için 7 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklif karşısında Belçika ekibinden hiç beklemediği bir yanıt aldı.