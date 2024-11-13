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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e zamlı sözleşme!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Kanarya, kontratı 2027'de bitecek olan İsmail Yüksek'e zam yapma kararı aldı. Yönetim, maaşının düşük kaldığına inandığı milli futbolcu ile masaya oturacak.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:48
Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’e zamlı sözleşme!

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Fenerbahçe, kontratı 2027'de bitecek olan İsmail Yüksek'e zam yapma kararı aldı. Yönetim, maaşının düşük kaldığına inandığı milli futbolcu ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'ye 2020'de Gölcükspor'dan transfer olan İsmail Yüksek, Jorge Jesus döneminde büyük patlama yapmıştı. Formayı kapan, Milli Takım'a yükselen 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2023'ün ocak ayında zam yapılmıştı.

İsmail Yüksek. (AA)İsmail Yüksek. (AA)

Ancak başarılı oyuncunun maaşının düşük kaldığına inanan yönetim, İsmail Yüksek ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yıldız futbolcunun kontratı 2027'de bitecek olsa da Sarı-Lacivertliler, İsmail'e yeniden zam yapıp imza attırmayı planlıyor.

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