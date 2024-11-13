Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

Fenerbahçe, Cristian Medina'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminin son günlerinde 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın yanı sıra Boca Juniors ile anlaşma sağlamıştı.
Ancak Arjantin kulübünün, Medina'yı ocak ayından önce bırakmak istememesi nedeniyle beklemeye geçilmişti.
15 MİLYON DOLAR ÖDENECEK
Boca Juniors'un bu tavrı nedeniyle Sofyan Amrabat için Fiorentina ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe, Amrabat hamlesine rağmen Cristian Medina'dan vazgeçmedi.
Sarı-lacivertliler, Boca Juniors'la bir kez daha masaya oturarak transferi bitirdi. Medina için Arjantin ekibine 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.