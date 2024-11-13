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Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Kanarya, ilk hamlesini de gerçekleştirdi. Yıldız isim ve kulübüyle resmen anlaşan sarı lacivertlilerin ödeyeceği bonservis ve maaş miktarları da öğrenildi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:03 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:03
Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

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Fenerbahçe, Cristian Medina'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminin son günlerinde 22 yaşındaki Arjantinli yıldızın yanı sıra Boca Juniors ile anlaşma sağlamıştı.

Ancak Arjantin kulübünün, Medina'yı ocak ayından önce bırakmak istememesi nedeniyle beklemeye geçilmişti.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

15 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Boca Juniors'un bu tavrı nedeniyle Sofyan Amrabat için Fiorentina ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladı. Fenerbahçe, Amrabat hamlesine rağmen Cristian Medina'dan vazgeçmedi.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

Sarı-lacivertliler, Boca Juniors'la bir kez daha masaya oturarak transferi bitirdi. Medina için Arjantin ekibine 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

OCAK AYINDA İSTANBUL'A GELECEK

Fenerbahçe'ye transfer olarak Jose Mourinho ile çalışmayı çok isteyen Cristian Medina, ocak ayında İstanbul'a gelecek. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen yetenekli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Bu arada Medina'ya ödenecek yıllık garanti ücretin son derece makul bir rakam olacağı da öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli futbolcuyla bonuslar hariç yıllık 1,5 milyon euro karşılığında anlaştığı kaydedildi.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

SON 4 MAÇTA OYNAMADI

Futbol kariyerine Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla devam etmek isteyen Cristian Medina bu konuda net bir tavır sergiliyor. Arjantinli yıldız, Boca Juniors yönetimiyle anlaştı ve ligdeki son 4 maçta forma giymedi.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

Hem mental hem de fiziksel açıdan sağlıklı bir şekilde yeni kulübü Fenerbahçe'ye katılmak istediğini bildiren 22 yaşındaki futbolcu, kulübünü ikna etti.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

Medina son olarak 20 Ekim'de Tigre ile oynadıkları maçta 90 dakika forma giyerken daha sonra hiç maça çıkmadı. Yetenekli futbolcunun transferin resmen gerçekleşeceği ocak ayına kadar maçlarda görev almayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

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