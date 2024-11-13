Fenerbahçe’de ilk transfer tamam! Maaşı da belli oldu

OCAK AYINDA İSTANBUL'A GELECEK



Fenerbahçe'ye transfer olarak Jose Mourinho ile çalışmayı çok isteyen Cristian Medina, ocak ayında İstanbul'a gelecek. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen yetenekli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

MAAŞI DA BELLİ OLDU



Bu arada Medina'ya ödenecek yıllık garanti ücretin son derece makul bir rakam olacağı da öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli futbolcuyla bonuslar hariç yıllık 1,5 milyon euro karşılığında anlaştığı kaydedildi.

SON 4 MAÇTA OYNAMADI



Futbol kariyerine Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla devam etmek isteyen Cristian Medina bu konuda net bir tavır sergiliyor. Arjantinli yıldız, Boca Juniors yönetimiyle anlaştı ve ligdeki son 4 maçta forma giymedi.

Hem mental hem de fiziksel açıdan sağlıklı bir şekilde yeni kulübü Fenerbahçe'ye katılmak istediğini bildiren 22 yaşındaki futbolcu, kulübünü ikna etti.

Medina son olarak 20 Ekim'de Tigre ile oynadıkları maçta 90 dakika forma giyerken daha sonra hiç maça çıkmadı. Yetenekli futbolcunun transferin resmen gerçekleşeceği ocak ayına kadar maçlarda görev almayacağı aktarıldı.