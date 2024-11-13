Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi operasyonu başlıyor. Yönetim, teknik ekiple birlikte takviye yapılacak pozisyonları sol bek ve ofansif orta saha olarak belirlemişti.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi operasyonu başlıyor. Yönetim, teknik ekiple birlikte takviye yapılacak pozisyonları sol bek ve ofansif orta saha olarak belirlemişti.
MARIO BRANCO İLK ADIMI ATIYOR
İki bölge için liste başına Archie Brown ile Talisca'nın isimleri yazılmıştı. Sportif direktör Mario Branco, ilk adımı atmaya hazırlanıyor.
UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKACAK
Portekizli futbol adamının önümüzdeki günlerde uzun bir yolculuğa çıkacağı kaydedildi. Branco'nun, Suudi Arabistan'a giderek Talisca için Al-Nassr yetkilileri ile masaya oturacağı kaydedildi.
TALISCA İLK ETAPTA KİRALIK
Fenerbahçe, aynı Maximin gibi Talisca'yı da ilk etapta kiralamayı planlıyor. Anlaşmaya satın alma bedeli yazılması da hedefleniyor. Eğer Al-Nassr Yönetimi buna yanaşmazsa, Sambacı'nın bonserviis için pazarlıklar başlayacak.
SOL BEKE ARCHIE BROWN
Mario Branco'nun sonraki durağının Belçika olacağı vurgulandı. Fanatik'in haberine göre 49 yaşındaki direktör, burada da Gent ile Archie Brown için görüşme gerçekleştirecek. Mavi-Beyazlılar, 22 yaşındaki sol bekin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlemişti.
HEDEF RAKAM 8-9 MİLYON EURO
Branco, bu rakamı 8-9 milyon Euro civarına çekmeye çalışacak. Eğer Brown için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa, Portekizli futbol adamının yeni durağının Londra olacağı öne sürüldü.
MOURINHO'DAN REGUILON'A YEŞİL IŞIK
Branco, burada Sergio Reguilon için girişimlere başlamayı planlıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sol bek, Tottenham'da kadroda düşünülmüyor. Mourinho'nun eski öğrencisi için de yeşil ışık yaktığı kaydedildi.