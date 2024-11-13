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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalara resmen start verildi. Teknik direktör Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerde takviye yapılacak bölgeler belirlenirken sportif direktör Mario Branco, 3 yıldızla görüşmeleri başlatmak için uzun bir yolculuğa çıkacak. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:15
Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

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Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi operasyonu başlıyor. Yönetim, teknik ekiple birlikte takviye yapılacak pozisyonları sol bek ve ofansif orta saha olarak belirlemişti.

Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

MARIO BRANCO İLK ADIMI ATIYOR

İki bölge için liste başına Archie Brown ile Talisca'nın isimleri yazılmıştı. Sportif direktör Mario Branco, ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKACAK

Portekizli futbol adamının önümüzdeki günlerde uzun bir yolculuğa çıkacağı kaydedildi. Branco'nun, Suudi Arabistan'a giderek Talisca için Al-Nassr yetkilileri ile masaya oturacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

TALISCA İLK ETAPTA KİRALIK

Fenerbahçe, aynı Maximin gibi Talisca'yı da ilk etapta kiralamayı planlıyor. Anlaşmaya satın alma bedeli yazılması da hedefleniyor. Eğer Al-Nassr Yönetimi buna yanaşmazsa, Sambacı'nın bonserviis için pazarlıklar başlayacak.

Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

SOL BEKE ARCHIE BROWN

Mario Branco'nun sonraki durağının Belçika olacağı vurgulandı. Fanatik'in haberine göre 49 yaşındaki direktör, burada da Gent ile Archie Brown için görüşme gerçekleştirecek. Mavi-Beyazlılar, 22 yaşındaki sol bekin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlemişti.

Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

HEDEF RAKAM 8-9 MİLYON EURO

Branco, bu rakamı 8-9 milyon Euro civarına çekmeye çalışacak. Eğer Brown için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa, Portekizli futbol adamının yeni durağının Londra olacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

MOURINHO'DAN REGUILON'A YEŞİL IŞIK

Branco, burada Sergio Reguilon için girişimlere başlamayı planlıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sol bek, Tottenham'da kadroda düşünülmüyor. Mourinho'nun eski öğrencisi için de yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

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