Fenerbahçe’den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var

TALISCA İLK ETAPTA KİRALIK



Fenerbahçe, aynı Maximin gibi Talisca'yı da ilk etapta kiralamayı planlıyor. Anlaşmaya satın alma bedeli yazılması da hedefleniyor. Eğer Al-Nassr Yönetimi buna yanaşmazsa, Sambacı'nın bonserviis için pazarlıklar başlayacak.





SOL BEKE ARCHIE BROWN



Mario Branco'nun sonraki durağının Belçika olacağı vurgulandı. Fanatik'in haberine göre 49 yaşındaki direktör, burada da Gent ile Archie Brown için görüşme gerçekleştirecek. Mavi-Beyazlılar, 22 yaşındaki sol bekin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlemişti.



HEDEF RAKAM 8-9 MİLYON EURO



Branco, bu rakamı 8-9 milyon Euro civarına çekmeye çalışacak. Eğer Brown için yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamazsa, Portekizli futbol adamının yeni durağının Londra olacağı öne sürüldü.





MOURINHO'DAN REGUILON'A YEŞİL IŞIK



Branco, burada Sergio Reguilon için girişimlere başlamayı planlıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sol bek, Tottenham'da kadroda düşünülmüyor. Mourinho'nun eski öğrencisi için de yeşil ışık yaktığı kaydedildi.