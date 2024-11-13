Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan "yabancı VAR" önerisi! TFF açık kapı bıraktı... "MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu ve Arat açıklamalar yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"KULÜPLERİN YABANCI VAR HAKEMİ İSTEĞİ VAR"

"VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi.

"HALA ÇOCUKLARIMIZA İNANIYORUZ"

A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız.

MHK'yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var.

"MHK'NİN YETKİLERİNİ KULÜPLERE VEREBİLİRİZ"

Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa belli bir noktada bırakırız. Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder.