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Arda Turan için Başakşehir iddiası!

Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetiminin Çağdaş Atan'la yolların ayrılması halinde ise yerine düşündüğü isim Eyüpspor'la iyi bir grafik ortaya koyan Arda Turan. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve bu sezonda şu ana kadar oynattığı oyunla takdir toplayan genç teknik adamın 'Başakşehir'e vefa borcum var' dediği ve gelebilecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 15:32 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 15:32
Arda Turan için Başakşehir iddiası!

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Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan, Konferans Ligi'nde de lig aşamasına kalan RAMS Başakşehir, sonrasında büyük bir düşüş yaşadı.

Ligde son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen boz-baykuşlar, Konferans Ligi'nde de üç karşılaşmanın 2'sini kaybetti ve birinden de beraberlikle ayrıldı. Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında yönetim gidişattan memnun değil...

Son galibiyetini eylül ayında alan Çağdaş Atan'la yolların ayrılması planlanıyor.

Arda Turan. (AA)Arda Turan. (AA)

'VEFA BORCUM VAR'

Başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetiminin Çağdaş Atan'la yolların ayrılması halinde ise yerine düşündüğü isim Eyüpspor'la iyi bir grafik ortaya koyan Arda Turan...

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve bu sezonda şu ana kadar oynattığı oyunla takdir toplayan genç teknik adamın 'Başakşehir'e vefa borcum var' dediği ve gelebilecek teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

37 yaşındaki teknik adam, Ocak 2018 - Ocak 2020'de Başakşehir formalası giymişti.

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