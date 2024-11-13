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İspanya'dan Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında skorer bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da gündeme Arda Güler geldi. İspanyol basını da sarı lacivertlilere bu transfer için müjdeli haber verdi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 15:45 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 15:47
İspanya’dan Fenerbahçe’ye Arda Güler müjdesi!

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Real Madrid'e transferi büyük olay olan Arda Güler şimdilerde takımın en mutsuz oyuncusu olarak gösteriliyor.

2023-24'te 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonusla Real'in yolunu tutan Arda 2 sezonda bir türlü istediği süreleri alamadı. Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 12 maçta 440 dakika şans bulan ve 6 gol atan genç yıldız bu sezon 12 maçta 387 dakika oynarken skor yapamadı.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda, Arda'nın Real yönetimine devre arası kiralık gitmek istediğini ilettiğini söyledi.

Arda Güler. (REUTERS)Arda Güler. (REUTERS)
OĞLU DAVIDE OYNAMASINI İSTİYOR

El Chiringuito de Jugones TV'deki açıklamalarında Inda, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda neredeyse hiç oynamıyor, Cumartesi günkü maç, son bir aydaki birkaç maçtan biriydi. Çok üzgün. Davide Ancelotti (yardımcı antrenör ve Carlo Ancelotti'nin oğlu) seviyor ama Carlo, Arda Güler'i sevmiyor çünkü fiziksel eksikliği var. Oyuncu dolaylı olarak kış transfer döneminde kiralık olarak gitme ihtimalini ortaya attı. Burada olasılıklardan biri de Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si."

Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Endrick. (REUTERS)Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Endrick. (REUTERS)

ARDA GÜLER'İN MADRID'DEKİ YAŞANTISI

Arda'nın Madrid'deki evinde bir fizyoterapist, özel aşçı ve kişisel fitness antrenörü var. Arda çok iyi İngilizce konuşmasına rağmen hiç İngilizce konuşmuyorlar. İspanya'daki hayata adapte olabilmek için İspanyolca konuşmaya devam ediyorlar. Evinde özel bir spor salonu ve futbol sahası var. Böylece evinde de antrenmanlarını yapabiliyor.

Takımda Valverde ve Brahim Diaz ile ilişkisi çok iyi. İspanyolca öğrenmesi için ona yardımcı oluyorlar.

Arda Güler. (REUTERS)Arda Güler. (REUTERS)

"YAMAL SEBEBİYLE ARDA'NIN ÜZERİNDE VE KULÜPTE BASKI VAR"

Real Madrid taraftarları, Arda'yı daha çok sahada görmek istiyor. Oyuncuya yakın bazı kişiler, İspanya'nın EURO 2024'ü kazanmasında kilit rol oynayan genç futbolcu Lamine Yamal'ın Barcelona ve İspanya formasıyla gösterdiği başarının Arda'da ve Real Madrid cephesinde baskı oluşturduğuna inanıyor.

Real Madrid taraftarları da Yamal'a karşı Arda'yı göstermek istedikleri için genç oyuncunun daha çok şans bulmasını istiyor.

Arda Güler, Galler ve Karadağ maçları için milli takıma katıldı. (AA)Arda Güler, Galler ve Karadağ maçları için milli takıma katıldı. (AA)

BU SEZON REAL'DE GOLÜ YOK

2022-23'te Fenerbahçe ile çıkıtğı 35 maçta 1549 dakika süre alan Arda 6 gol, 7 asiste imza attı. Real'de ise 1.5 sezonda 24 maça çıkarken 747 dakikada tamamı 2023- 24'te 6 gol sevinci yaşadı.

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