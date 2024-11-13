İspanya’dan Fenerbahçe’ye Arda Güler müjdesi!

Arda Güler. (REUTERS)



"YAMAL SEBEBİYLE ARDA'NIN ÜZERİNDE VE KULÜPTE BASKI VAR"



Real Madrid taraftarları, Arda'yı daha çok sahada görmek istiyor. Oyuncuya yakın bazı kişiler, İspanya'nın EURO 2024'ü kazanmasında kilit rol oynayan genç futbolcu Lamine Yamal'ın Barcelona ve İspanya formasıyla gösterdiği başarının Arda'da ve Real Madrid cephesinde baskı oluşturduğuna inanıyor.

Real Madrid taraftarları da Yamal'a karşı Arda'yı göstermek istedikleri için genç oyuncunun daha çok şans bulmasını istiyor.