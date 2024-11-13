Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı! Süper Lig’ten zirveye o takım yerleşti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor arasından...

2024 yılında Transfermarkt tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralamasında bir Türk takımı diğer Türk ekiplerine fark atarak öne çıktı. Türkiye Süper Lig'inden dört büyük takımın da yer aldığı listede, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sıralamadaki konumları dikkat çekiyor.