Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı! Süper Lig’ten zirveye o takım yerleşti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor arasından...

2024 yılında Transfermarkt tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralamasında bir Türk takımı diğer Türk ekiplerine fark atarak öne çıktı. Türkiye Süper Lig'inden dört büyük takımın da yer aldığı listede, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sıralamadaki konumları dikkat çekiyor.
Fotoğraflar: AA
DÜNYANIN EN DEĞERLİ KULÜPLERİ AÇIKLANDI
Transfermarkt verilerine göre, dünya futbolunda en değerli kadrolara sahip olan takımlar güncellendi. 100 takımın yer aldığı bu sıralamada, Türkiye'nin 4 büyük kulübü de bulunuyor. Listede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yer aldığı gözlemlenirken, Galatasaray'ın diğer Türk kulüplerine göre öne çıktığı görülüyor.
Real Madrid
İLK 20'DE YER ALAN DÜNYA DEVLERİ
Dünyanın en değerli takımları listesinde ilk 20'de İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan gelen köklü kulüpler yer alıyor...
Real Madrid – 1.36 milyar euro