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Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı! Süper Lig'ten zirveye o takım yerleşti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor arasından...

2024 yılında Transfermarkt tarafından açıklanan verilere göre, dünya futbolunda en değerli takımlar listesi güncellendi. 100 takımın yer aldığı bu sıralamada, Türkiye'nin dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da listede olduğu dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 18:16
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı! Süper Lig’ten zirveye o takım yerleşti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor arasından...

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2024 yılında Transfermarkt tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralamasında bir Türk takımı diğer Türk ekiplerine fark atarak öne çıktı. Türkiye Süper Lig'inden dört büyük takımın da yer aldığı listede, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sıralamadaki konumları dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

DÜNYANIN EN DEĞERLİ KULÜPLERİ AÇIKLANDI

Transfermarkt verilerine göre, dünya futbolunda en değerli kadrolara sahip olan takımlar güncellendi. 100 takımın yer aldığı bu sıralamada, Türkiye'nin 4 büyük kulübü de bulunuyor. Listede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yer aldığı gözlemlenirken, Galatasaray'ın diğer Türk kulüplerine göre öne çıktığı görülüyor.

Real MadridReal Madrid

İLK 20'DE YER ALAN DÜNYA DEVLERİ

Dünyanın en değerli takımları listesinde ilk 20'de İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan gelen köklü kulüpler yer alıyor...

Real Madrid – 1.36 milyar euro

Real Madrid logosuReal Madrid logosu

Manchester City – 1.26 milyar euro

Arsenal – 1.16 milyar euro

Arsenal logosuArsenal logosu

Chelsea – 963 milyon euro

Barcelona – 945 milyon euro

Bayern Münih – 939 milyon euro

Liverpool – 931 milyon euro

LiverpoolLiverpool

PSG – 892 milyon euro

Manchester United – 854 milyon euro

Tottenham – 788 milyon euro

İlk 20'de yer alan diğer kulüpler arasında Atletico Madrid, RB Leipzig, Milan ve Juventus gibi Avrupa devleri de sıralamaya giriyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TÜRK KULÜPLERİNİN SIRALAMADAKİ YERİ

Transfermarkt listesine göre, Türk takımları dünya sıralamasında belirgin farklarla yer buldu...

47. Galatasaray – 262 milyon euro

54. Fenerbahçe – 226 milyon euro

81. Beşiktaş – 140 milyon euro

99. Trabzonspor – 105 milyon euro

Bu sıralamada, Galatasaray diğer üç Türk kulübünü geride bırakarak Türkiye'nin en değerli takımı olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe 54. sırada yer alırken, Beşiktaş ve Trabzonspor'un daha alt sıralarda konumlandığı görülüyor.

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