Aslan milli araya zirvede girerken, Victor Osimhen de oynadığı futbol ve attığı gollerle Süper Lig'e damgasını vuruyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, taraftarları adeta kendisine aşık eden Nijeryalı yıldızın bonservisini alabilmek için adeta 'çılgın' bir operasyon için start vermiş durumda.

Galatasaray'da Osimhen'in tapusu için 25 milyon Euro'luk operasyon (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

4 KOLDAN ÇALIŞIYORLAR

Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine rağmen Osimhen'i tapusuyla beraber kadrosuna katmak için 4 koldan çalışmalara başlayan yönetim çok önemli bir adım atmaya yaklaştı. İddialara göre bir süredir sponsorluk görüşmeleri yapan Galatasaray 3 marka ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Yapılan görüşler neticesinde bu 3 markanın Osimhen'in transferi için 25 milyon Euro'luk destek sözü verdiği belirtiliyor. Eğer bu anlaşma resmen sağlanırsa Sarı-Kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldızla ilgili çok ciddi bir kaynak yaratmış olacak.