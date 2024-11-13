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Brezilya'dan Galatasaray'a şok! 12 milyon euroluk teklife ret

Devre arası transfer dönemine hazırlanan Galatasaray, birçok yıldızı listesinde bulunduruyor. Sarı kırmızılılarda özellikle kanatta yapabilecek bir isim aranıyor. Ancak gündemdeki yıldızlardan biri için beklenmedik bir yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:17 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:17
Brezilya’dan Galatasaray’a şok! 12 milyon euroluk teklife ret

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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini perçinleyen ve zirvede tek kalan Galatasaray, devre arası transfer dönemini bekliyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, birbirinden yıldız oyuncuları listesinde barındırıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk da en iyi ismi takıma kazandırabilmek adına yönetimle irtibat halinde.

Jhon Arias Galatasaray'ın listesinde (REUTERS)Jhon Arias Galatasaray'ın listesinde (REUTERS)

JHON ARIAS YENİDEN LİSTEDE

Sarı kırmızılı kulüp transferde flaş bir adım atmak üzere Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı bir kez daha listesine ekledi. Brezilya basınına göre daha önce Cruzeiro'nun da istediği deneyimli sağ kanat için kulübü rotasını belirledi.

Jhon Arias'ı Cruzeiro'nun da istediği bildirildi (REUTERS)Jhon Arias'ı Cruzeiro'nun da istediği bildirildi (REUTERS)

GALATASARAY'A RET

Brezilyaşı gazeteci Thiago Fernandes, dünyaca ünlü internet sitesi GOAL'den yaptığı açıklama ile Fluminense'nin Brezilya kulüpleri ile transfer konusunda görüşmeyeceğini duyurdu. Sadece yurt dışına gerçekleşecek transferler konusudna temas sağlanacak.

Ancak Galatasaray için de kötü bir haber geldi. Fluminense'ye yakın haber kaynaklarından NetFlu, Türkiye'den sarı kırmızılıların 12 milyon euroluk teklifinin reddedildiğini duyurdu.

İşte o haber...

Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklif Brezilya basınında (NetFlu)Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklif Brezilya basınında (NetFlu)

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