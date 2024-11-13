Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini perçinleyen ve zirvede tek kalan Galatasaray, devre arası transfer dönemini bekliyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, birbirinden yıldız oyuncuları listesinde barındırıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk da en iyi ismi takıma kazandırabilmek adına yönetimle irtibat halinde.
Jhon Arias Galatasaray'ın listesinde (REUTERS)
JHON ARIAS YENİDEN LİSTEDE
Sarı kırmızılı kulüp transferde flaş bir adım atmak üzere Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı bir kez daha listesine ekledi. Brezilya basınına göre daha önce Cruzeiro'nun da istediği deneyimli sağ kanat için kulübü rotasını belirledi.
Jhon Arias'ı Cruzeiro'nun da istediği bildirildi (REUTERS)
GALATASARAY'A RET
Brezilyaşı gazeteci Thiago Fernandes, dünyaca ünlü internet sitesi GOAL'den yaptığı açıklama ile Fluminense'nin Brezilya kulüpleri ile transfer konusunda görüşmeyeceğini duyurdu. Sadece yurt dışına gerçekleşecek transferler konusudna temas sağlanacak.
Ancak Galatasaray için de kötü bir haber geldi. Fluminense'ye yakın haber kaynaklarından NetFlu, Türkiye'den sarı kırmızılıların 12 milyon euroluk teklifinin reddedildiğini duyurdu.
İşte o haber...
Galatasaray'ın Jhon Arias için yaptığı teklif Brezilya basınında (NetFlu)