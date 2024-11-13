Jhon Arias Galatasaray'ın listesinde (REUTERS)

JHON ARIAS YENİDEN LİSTEDE

Sarı kırmızılı kulüp transferde flaş bir adım atmak üzere Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı bir kez daha listesine ekledi. Brezilya basınına göre daha önce Cruzeiro'nun da istediği deneyimli sağ kanat için kulübü rotasını belirledi.