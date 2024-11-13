AS Roma’dan Okan Buruk’a teklif! İşte İtalyanların aldığı yanıt...

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Bu sezon istediği sonuçları alamamasının ardından Ivan Juric'i gönderen AS Roma'da teknik direktör arayışı devam ediyor. TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü.