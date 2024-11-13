AS Roma’dan Okan Buruk’a teklif! İşte İtalyanların aldığı yanıt...

Bu sezon istediği sonuçları alamamasının ardından Ivan Juric'i gönderen AS Roma'da teknik direktör arayışı devam ediyor.
TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü.
Bu sezon istediği sonuçları alamamasının ardından Ivan Juric'i gönderen AS Roma'da teknik direktör arayışı devam ediyor.
TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü.
OKAN BURUK'TAN RET!
AS Romalı yöneticilerle görüşen Okan Buruk, İtalyan kulübünün yetkililerine Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyip teşekkür ederek teklifi geri çevirdi.
Galatasaray'da kalmayı tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Claudio Ranieri ve Vincenzo Montella'dan önce gündeme gelen isim olmayı da başardı. Roma temsilcisi bu cevabın ardından farklı isimlere yönelecek.
GALATASARAY PERFORMANSI
Okan Buruk, daha önce İtalya'da Inter forması giymişti. 51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray teknik direktörü olduğu Temmuz 2022'den sonra sarı kırmızı takımın başında 113 maça çıktı ve 86 galibiyet, 12 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.