Dusan Tadic'in sözleşmesi sona eriyor. (AA)



Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı. Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.