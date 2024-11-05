Fenerbahçe
'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic
'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.
Dusan Tadic. (AA)
Sarı lacivertli yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor. Yönetim, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.
Dusan Tadic'in sözleşmesi sona eriyor. (AA)
Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı. Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.