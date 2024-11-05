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Ne İrfan Can ne Osayi! Fenerbahçe'de ilk imza ona

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerde ilk imzanın flaş bir isme attırılacağı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:31 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:31
Ne İrfan Can ne Osayi! Fenerbahçe’de ilk imza ona

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.
Dusan Tadic. (AA)Dusan Tadic. (AA)

Sarı lacivertli yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor. Yönetim, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.

Dusan Tadic'in sözleşmesi sona eriyor. (AA)Dusan Tadic'in sözleşmesi sona eriyor. (AA)

Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı. Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.

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