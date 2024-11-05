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ÖZEL | Galatasaray'da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yönetimin sözleşme yenilemek istediği yıldız futbolcu teklifi reddetti ve daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediğini belirtti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:21
ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

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Galatasaray'da Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için Nelsson'a teklif sundu. Ancak tecrübeli futbolcu bu teklifi geri çevirdi.

Victor Nelsson. (AA)Victor Nelsson. (AA)
Nelsson'un yeni sözleşme teklifini geri çevirmesinin nedeni ise fazla forma şansı bulamaması. Danimarkalı oyuncu daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor. Cimbom'da toplamda 135 karşılaşmada forma giyen Nelsson, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Nelsson, kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi oldu. (AA)Nelsson, kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi oldu. (AA)
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan ve bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maçta görev alan Viking tüm kulvarlarda ise 9 maçta görev aldı. Gol ve asist üretemedi. 15 kez Danimarka Milli Takımı forması giyen Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Nelsson Premier Lig'e gitmek istiyor. (AA)Nelsson Premier Lig'e gitmek istiyor. (AA)
PUSUDA BEKLİYORLAR

Takımdan ayrılması gündeme gelen Victor Nelsson için Avrupa'nın önemli kulüpleri pusuda bekliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, La Liga temsilcisi Sevilla, Serie A ekibi Bologna ve Fransa'nın iddialı takımlarından Lille oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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