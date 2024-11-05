ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

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Galatasaray'da Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için Nelsson'a teklif sundu. Ancak tecrübeli futbolcu bu teklifi geri çevirdi.

Victor Nelsson. (AA)

Nelsson'un yeni sözleşme teklifini geri çevirmesinin nedeni ise fazla forma şansı bulamaması. Danimarkalı oyuncu daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor. Cimbom'da toplamda 135 karşılaşmada forma giyen Nelsson, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.