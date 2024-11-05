Davinson Sanchez’e dev talip!

Galatasaray'ın en formda ve en güvendiği isimlerin başında gelen Davinson Sanchez, sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.

REAL MADRID KANCASI Özellikle İspanyol basını, Real Madrid'in Kolombiyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti. İngiltere'den de bazı kulüplerin Davinson için nabız yokladığı belirtildi.

Olası bir devre arası ayrılığına ise Galatasaray sıcak bakmıyor. Davinson'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşemsinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.