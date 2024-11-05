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Davinson Sanchez'e dev talip!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun adı birçok takımla anılmaya başlarken, dünya devinin de transfer için devreye girdiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:49 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 14:49
Davinson Sanchez’e dev talip!

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Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Davinson Sanchez’e dev talip!

Ligin 11. haftasını BAY geçen sarı-kırmızılılar, 10. haftadaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etmişti.

Cimbom, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi olmuştu.

Davinson Sanchez’e dev talip!

Galatasaray adına derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Davinson Sanchez olmuştu.

Kolombiyalı stoper, savunmada yaptığı kritik hamlelerin yanı sıra attığı golle takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.

Davinson Sanchez’e dev talip!

Galatasaray'ın en formda ve en güvendiği isimlerin başında gelen Davinson Sanchez, sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.

Davinson Sanchez’e dev talip!

REAL MADRID KANCASI

Özellikle İspanyol basını, Real Madrid'in Kolombiyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti. İngiltere'den de bazı kulüplerin Davinson için nabız yokladığı belirtildi.

Davinson Sanchez’e dev talip!

Olası bir devre arası ayrılığına ise Galatasaray sıcak bakmıyor.

Davinson'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşemsinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

Davinson Sanchez’e dev talip!

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