Davinson Sanchez’e dev talip!

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligin 11. haftasını BAY geçen sarı-kırmızılılar, 10. haftadaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etmişti.
Cimbom, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi olmuştu.
Galatasaray adına derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Davinson Sanchez olmuştu.
Kolombiyalı stoper, savunmada yaptığı kritik hamlelerin yanı sıra attığı golle takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.
Galatasaray'ın en formda ve en güvendiği isimlerin başında gelen Davinson Sanchez, sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.
REAL MADRID KANCASI
Özellikle İspanyol basını, Real Madrid'in Kolombiyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti. İngiltere'den de bazı kulüplerin Davinson için nabız yokladığı belirtildi.
Olası bir devre arası ayrılığına ise Galatasaray sıcak bakmıyor.
Davinson'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşemsinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.