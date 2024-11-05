Fenerbahçe Real Madrid’i solladı!

Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu. (AA)



SADECE PSG'Yİ GEÇEMEDİ



20 galibiyet-5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, sadece Fransız devi Paris Saint-Germain'i (29) geçemedi. Leverkusen (21) ve Real Madrid (20) temsilcimizi takip ederken, lider Galatasaray da 16 maçlık serisiyle Sporting ile beraber listede 6.'lığı paylaştı.