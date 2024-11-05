Fenerbahçe Real Madrid’i solladı!

Avrupa'daki AZ Alkmaar maçı öncesi Trabzonspor
'u 90+12'de yenerek hem lider Galatasaray
'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan Fenerbahçe
, ligde namağlup dış saha karnesiyle de mest ediyor.
Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi. (AA)
25 MAÇLIK SERİ
İsmail Kartal ve Jose Mourinho
döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe
, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.
Fenerbahçe kulübesi büyük sevinç yaşadı. (AA)
AVRUPA'DA 2. SIRADA
Bu sezon tek yenilgisini evinde alan Fenerbahçe
, deplasmandaki 6 karşılaşmada (4G-2B) rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.