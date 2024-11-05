SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe Real Madrid'i solladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Manchester United karşısında oynanan futbolla camiayı sevindiren Kanarya, ardından Bodrumspor ve Trabzonspor maçlarından da galip ayrılıp ivmeyi arkasına aldı. Kanarya bir başka serisi ile de Real Madrid ve Leverkusen gibi takımları geçmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:10
Fenerbahçe Real Madrid’i solladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Avrupa'daki AZ Alkmaar maçı öncesi Trabzonspor'u 90+12'de yenerek hem lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada farkı 5'e indiren hem de moral bulan Fenerbahçe, ligde namağlup dış saha karnesiyle de mest ediyor.
Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi. (AA)Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi. (AA)

25 MAÇLIK SERİ

İsmail Kartal ve Jose Mourinho döneminde 17 aydır deplasmanda bileği bükülmeyen Fenerbahçe, 20 galibiyet, 5 beraberlikle 25 maçlık seriye ulaştı.
Fenerbahçe kulübesi büyük sevinç yaşadı. (AA)Fenerbahçe kulübesi büyük sevinç yaşadı. (AA)

AVRUPA'DA 2. SIRADA

Bu sezon tek yenilgisini evinde alan Fenerbahçe, deplasmandaki 6 karşılaşmada (4G-2B) rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, 10 lig baz alındığında 25 maçlık namağlup deplasman performansıyla Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı durumunda yer alıyor.

Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu. (AA)Jose Mourinho'nun sevinci gündem oldu. (AA)

SADECE PSG'Yİ GEÇEMEDİ

20 galibiyet-5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, sadece Fransız devi Paris Saint-Germain'i (29) geçemedi. Leverkusen (21) ve Real Madrid (20) temsilcimizi takip ederken, lider Galatasaray da 16 maçlık serisiyle Sporting ile beraber listede 6.'lığı paylaştı.

Fenerbahçede İrfan Can Kahveci şoku! İşte kaçıracağı maçlarFenerbahçede İrfan Can Kahveci şoku! İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte kaçıracağı maçlar
Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! Kına yaksınlarSpor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! Kına yaksınlar
Spor yazarlarından Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yorumu! "Kına yaksınlar"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Bahçeli’den yine Öcalan çıkışı: Teklifimde ısrarlıyım! | Erdoğan bir kez daha seçilmelidir CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem
UNESCO’dan skandal! PKK’nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el
Yeni dönemin şifresi: Terörsüz Türkiye için mıntıka temizliği! Kayyumlar devam edecek mi? Suriye’ye operasyon gündemde!
Ne İrfan Can ne Osayi! Fenerbahçe’de ilk imza ona
CHP’de Esenyurt’a gelmeyenler kara listeye alındı! Burcu Köksal’dan İmamoğlu ve Özel’e rest: Ben DEM’lilerin çıktığı otobüse çıkmam
CANLI | ABD’de tarihi seçime geri sayım: Trump mı Harris mi? Son anket ne diyor?
EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da Ata Beyit Anıtı’nı ve Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret etti
ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
CHP’nin PKK bağlantısı ortaya çıkan Ahmet Özer’in tutukluluğuna itiraz etmediği ortaya çıktı
Galatasaray’dan tarihi Victor Osimhen hamlesi! O rakam gözden çıktı
Esenyurt’ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri
Ahmet Özer’den adaylık öncesi PKK’ya sadakat yemini! İtirafçı terör ağını anlattı
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlenme: Cehenneme hazır olun talimatı
SON DAKİKA