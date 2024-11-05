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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı. Yıldız ismin çekilen MR'ında yırtık tespit edildi. İrfan Can, Milli Takım kadrosuna da çağrılmayacak.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:45 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:37
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! İşte kaçıracağı maçlar

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Trabzonspor deplasmanında ardından sakatlandı.

Çekilen MR'da yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

İrfan Can Kahveci. (DHA)İrfan Can Kahveci. (DHA)

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçırması bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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