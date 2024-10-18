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Torreira'nın kardeşinden Galatasaraylıları üzen paylaşım!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Arjantin basını, Lucas Torreira'nın devre arasında Boca Juniors'a imza atacağını yazarken, yıldız ismin kardeşinden de camiayı üzen bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 09:55
Torreira’nın kardeşinden Galatasaraylıları üzen paylaşım!

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Cimbom'un atom karıncası Lucas Torreira bu sezon da performansıyla alkış topluyor. Okan Buruk'un hücumda daha fazla kullandığı Uruguaylı yıldız 1 gol ve 4 asistlik skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Ancak Arjantin basınının Torreira ile ilgili ortaya attığı iddialar şimdiden Galatasaraylılar'ın keyfini kaçıracağa benziyor.

Lucas Torreira. (AA)Lucas Torreira. (AA)BU KEZ ÇOK KARARLILAR

İddialara göre Boca Juniors devre arasında yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çok daha kararlı bir şekilde kolları sıvamış durumda. Boca'nın Cristian Medina'yı ocak ayında Fenerbahçe'ye satacağı ve buradan gelecek para sonrası Galatasaray'a 10 milyon dolarlık teklif yapılacağı belirtildi.

Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'nda arkadaşı olan Boca forveti Edinson Cavani ve teknik direktör Fernando Gago ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Arjantin basını, "Torreira, Boca'ya transfer olmaya çok sıcak bakıyor" iddiasını da ortaya attı.

Torreira ve Mertens. (GALATASARAY)Torreira ve Mertens. (GALATASARAY)GALATASARAY ÇOK SOĞUK!

Haberde, Boca'nın başkanı Juan Roman Riquelme'nin transferle bizzat ilgilendiği de belirtildi. Ancak Galatasaray yönetimi 2006 yılına kadar sözleşmesi olan Uruguaylı yıldızı bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.

Torreira’nın kardeşinden Galatasaraylıları üzen paylaşım!

Torreira'nın kardeşinin paylaşımı. (INSTAGRAM)Torreira'nın kardeşinin paylaşımı. (INSTAGRAM)"ÇOCUĞUN RÜYASI!"

Lucas Torreira'nın kardeşi Brahian'ın yaptığı paylaşım Galatasaraylıların endişesini daha da artırdı.

Arjantin basınının Boca Juniors iddiasını alıntılayan Brahian, "Çocuğun rüyası" ifadesini kullandı.

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