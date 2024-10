Okan Buruk’tan Yunus Akgün’e özel görev! Mevkisi değişiyor

Okan Buruk'un aklındaki sistem 3-5-2. (AA)"HER FORMASYONA UYARIZ"



"Mevcut kadrom, her formasyona uyuyor. Stoperlerim var. Stoperlerin sayısı fazla. Metehan'dan da çok mutluyum. Adana Demirspor maçında çok iyi oynadı. Nelsson, Abdülkerim, Davinson, Kaan çok iyi. 5 stoperimiz var. Arkada 3'lü oynayabiliriz. Barış ve Sallai kanat bek oynayabiliyor. 1 artı 2 oynasanız, Mertens ve Ziyech forvet arkası oynuyor. Herkes sağlamken her dizilişe gidecek kadromuz var."