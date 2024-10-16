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Okan Buruk'tan Yunus Akgün'e özel görev! Mevkisi değişiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Icardi ve Osimhen'i beraber oynatacağı bir taktik formasyon hazırlığında. Tecrübeli teknik adam bu doğrultuda Yunus Akgün'e de özel bir görev verecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 13:14 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 13:14
Okan Buruk’tan Yunus Akgün’e özel görev! Mevkisi değişiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilerek, aklındaki farklı oyun sistemlerini uygulamaya devam ediyor.

Son idmanlarda hem üçlü savunma hem de çift santrforlu dizilişleri deneyen Buruk, ligdeki Kasımpaşa maçının ilk yarısında uyguladığı hücum ağırlıklı oyun düzenini ligin devamında da kullanmaya kararlı.

Bunun için de o gün sakatlanan Osimhen'in yüzde 100 hazır hale gelmesi bekleniyor.

Okan Buruk Icardi'yi küstürmek istemiyor. (AA)Okan Buruk Icardi'yi küstürmek istemiyor. (AA)"HEP 4-4-2 KARŞILIYORUZ"

Yeni sistemle ilgili kritik ipuçları da veren Okan Buruk, aklındaki oyun düzeniyle ilgili şunları dile getirdi:

"Üçlü savunma seçeneklerimizden biri. Buna uygun oyuncularımız var. Rakibin ne oynadığı da önemli. Rakip üçlü oynarsa sizin de oynamanız kolaylaşıyor. Kasımpaşa maçının ilk yarısını 4-4- 2 oynadık, pozisyonlara girdik, rakibe pozisyon vermedik. Davinson ve Torreira yoktu. Topun bizde olduğu, domine ettiğimiz bir maçtı. 3-4-1- 2, 3-5-2, 4-4-2 oynamayı düşünüyoruz. Rakibi karşılarken biz hep 4-4-2 karşılıyoruz. 4-4-2 değişik bir şey olmuyor. Mertens olunca Mertens ile önde baskı yapıyoruz."

Okan Buruk, Osimhen'in iyileşmesinin ardından çift forvete dönecek. (AA)Okan Buruk, Osimhen'in iyileşmesinin ardından çift forvete dönecek. (AA)"ÜÇ FORVET DE OYNAYACAKTI"

"Gol lazımken Osimhen, Icardi, Batshuayi üç forvet de oynarsın. Rakip dizilişe göre sen de bir diziliş sağlarsın. Bu olabilecek bir şey. RFS maçında Osimhen olsaydı, 3 forvete dönecektik. O takıma 3 forvetle oynayacaktık."

Okan Buruk’tan Yunus Akgün’e özel görev! Mevkisi değişiyor

Okan Buruk'un aklındaki sistem 3-5-2. (AA)Okan Buruk'un aklındaki sistem 3-5-2. (AA)"HER FORMASYONA UYARIZ"

"Mevcut kadrom, her formasyona uyuyor. Stoperlerim var. Stoperlerin sayısı fazla. Metehan'dan da çok mutluyum. Adana Demirspor maçında çok iyi oynadı. Nelsson, Abdülkerim, Davinson, Kaan çok iyi. 5 stoperimiz var. Arkada 3'lü oynayabiliriz. Barış ve Sallai kanat bek oynayabiliyor. 1 artı 2 oynasanız, Mertens ve Ziyech forvet arkası oynuyor. Herkes sağlamken her dizilişe gidecek kadromuz var."

Okan Buruk, hazırlık maçlarında 3-5-2 sistemini deniyor. (AA)Okan Buruk, hazırlık maçlarında 3-5-2 sistemini deniyor. (AA)"EROK'A KARŞI DA DENEDİK"

"Bir önceki milli arada Esenler Erokspor'a karşı 3-5-2 oynadım. Yunus'u sol kanat bek oynattım. Ondan sonra Yunus'u ilk 11'de başlattım. Savunmayı hücumu iyi yaptı. İyi olduğunu bana orada net gösterdi. Fiziksel ve mental olarak çok iyi durumda."

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