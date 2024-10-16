Okan Buruk’tan Yunus Akgün’e özel görev! Mevkisi değişiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilerek, aklındaki farklı oyun sistemlerini uygulamaya devam ediyor. Son idmanlarda hem üçlü savunma hem de çift santrforlu dizilişleri deneyen Buruk, ligdeki Kasımpaşa maçının ilk yarısında uyguladığı hücum ağırlıklı oyun düzenini ligin devamında da kullanmaya kararlı. Bunun için de o gün sakatlanan Osimhen'in yüzde 100 hazır hale gelmesi bekleniyor.

Okan Buruk Icardi'yi küstürmek istemiyor. (AA)"HEP 4-4-2 KARŞILIYORUZ" Yeni sistemle ilgili kritik ipuçları da veren Okan Buruk, aklındaki oyun düzeniyle ilgili şunları dile getirdi:



"Üçlü savunma seçeneklerimizden biri. Buna uygun oyuncularımız var. Rakibin ne oynadığı da önemli. Rakip üçlü oynarsa sizin de oynamanız kolaylaşıyor. Kasımpaşa maçının ilk yarısını 4-4- 2 oynadık, pozisyonlara girdik, rakibe pozisyon vermedik. Davinson ve Torreira yoktu. Topun bizde olduğu, domine ettiğimiz bir maçtı. 3-4-1- 2, 3-5-2, 4-4-2 oynamayı düşünüyoruz. Rakibi karşılarken biz hep 4-4-2 karşılıyoruz. 4-4-2 değişik bir şey olmuyor. Mertens olunca Mertens ile önde baskı yapıyoruz."