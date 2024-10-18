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Galatasaray 1 numarasını buldu! Muslera ile ortak özellik

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Fernando Muslera yerine arayışlarını sürdürüyor. Aslan, bu doğrultuda ilk hedefini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:09 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:09
Galatasaray 1 numarasını buldu! Muslera ile ortak özellik

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2011 yazından bu yana Galatasaray forması giyen ve bu süreçte tam 17 kez kupa kaldırma sevinci yaşayan 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmesi netleşince, Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni kaleci arayışları hızlandı.

Kulübe önemli yıldızlar kazandıran menajer George Gardi ile çalışan Galatasaray Yönetimi, adayları ve maliyetlerini bir bir belirleyip, teknik direktör Okan Buruk'un onayına sunacak.

Walter Benitez. (AFP)Walter Benitez. (AFP)
GÜNDEME İLK BENITEZ GELDİ

Galatasaray kaleci transferi konusunda çalışmaları tüm sezona yayıp, en doğru tercihi mayıs - haziran dönemlerinde renklerine bağlamayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim, PSV Eindhoven'ın kalecisi Walter Benitez olmuştu.

Walter Benitez PSV'de forma giyiyor. (AFP)Walter Benitez PSV'de forma giyiyor. (AFP)
ATLETICO DA İLGİLENİYOR

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisiyle Galatasaray dışında Atletico Madrid de ciddi olarak ilgileniyor. Oyuncunun bonservis probleminin olmaması önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Ancak diğer taraftan 25 yaşında Galatasaray'a gelen Muslera'da olduğu gibi, kalede yıllar sürecek bir istikrar yakalamak isteyen Sarı Kırmızılılar, gelecek vadeden isimlerin de peşinde.

Galatasaray 1 numarasını buldu! Muslera ile ortak özellik

Alban Lafont. (AFP)Alban Lafont. (AFP)
GARDI'NİN RADARINDA

Gardi'nin radarına bu plan çerçevesinde giren kalecilerin başında ise Alban Lafont geliyor. Fransa Lig 1'de Nantes forması giyen 25 yaşındaki 1.96'lık Lafont, Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde görev aldı ve bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Alban Lafont Galatasaray'da liste başı. (AFP)Alban Lafont Galatasaray'da liste başı. (AFP)
7.5 MİLYON EURO BONSERVİS

9 milyon Euro civarında bir piyasa değerine sahip olan Fransız file bekçisi, Nantes'a 2021 yazında Fiorentina'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alban Lafont, yaz döneminde Ajax'la uzun süren transfer görüşmeleri yapmış, ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti.

Lafont için kesenin ağzı açılacak. (AFP)Lafont için kesenin ağzı açılacak. (AFP)
KESENİN AĞZI AÇILACAK

Galatasaray açısından da bu transfer çok kolay görünmüyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, vadelere yayılmış bir bonservis yatırımıyla Lafont veya o seviyede bir eldiveni kadrosuna katarak, bir kez daha kaleci konusunu uzun yıllar boyunca rafa kaldırmanın hesapları içerisinde.

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