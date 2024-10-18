Galatasaray 1 numarasını buldu! Muslera ile ortak özellik

Alban Lafont. (AFP)

GARDI'NİN RADARINDA Gardi'nin radarına bu plan çerçevesinde giren kalecilerin başında ise Alban Lafont geliyor. Fransa Lig 1'de Nantes forması giyen 25 yaşındaki 1.96'lık Lafont, Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde görev aldı ve bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Alban Lafont Galatasaray'da liste başı. (AFP)

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS 9 milyon Euro civarında bir piyasa değerine sahip olan Fransız file bekçisi, Nantes'a 2021 yazında Fiorentina'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alban Lafont, yaz döneminde Ajax'la uzun süren transfer görüşmeleri yapmış, ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti.