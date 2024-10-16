Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerin adı Avrupa kulüpleriyle anılan İrfan Can'a yeni sözleşme önermesi beklenirken, yıldız oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İrfan Can Kahveci'den olay paylaşım! Galatasaray'a gönderme mi?
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Milli yıldızın adı Galatasaray ile de anılırken, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. İşte Osayi Samuel'in de yer aldığı o paylaşım ve detaylar...
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:15
İÇİNDEKİLER
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
TIKTOK'TAN OSAYI'Lİ PAYLAŞIM
Milli oyuncu, TikTok hesabından bir dizi karakterinin "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik." repliğini paylaştı.
GALATASARAY'A GÖNDERME Mİ?
Videoda sözleşmesi sezon sonunda biten bir diğer yıldız Bright Osayi-Samuel'in de yer alması dikkatleri çekti.
Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in isimleri bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.