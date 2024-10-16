İrfan Can Kahveci’den olay paylaşım! Galatasaray’a gönderme mi?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.



Sarı-lacivertlilerin adı Avrupa kulüpleriyle anılan İrfan Can'a yeni sözleşme önermesi beklenirken, yıldız oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.