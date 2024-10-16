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İrfan Can Kahveci'den olay paylaşım! Galatasaray'a gönderme mi?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Milli yıldızın adı Galatasaray ile de anılırken, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. İşte Osayi Samuel'in de yer aldığı o paylaşım ve detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:15
İrfan Can Kahveci’den olay paylaşım! Galatasaray’a gönderme mi?

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Sarı-lacivertlilerin adı Avrupa kulüpleriyle anılan İrfan Can'a yeni sözleşme önermesi beklenirken, yıldız oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İrfan Can Kahveci'nin İzlanda maçındaki gol vuruşu. (AA)İrfan Can Kahveci'nin İzlanda maçındaki gol vuruşu. (AA)
TIKTOK'TAN OSAYI'Lİ PAYLAŞIM

Milli oyuncu, TikTok hesabından bir dizi karakterinin "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik." repliğini paylaştı.

İrfan Can Kahveci'nin Tiktok paylaşımı. (TİKTOK)İrfan Can Kahveci'nin Tiktok paylaşımı. (TİKTOK)GALATASARAY'A GÖNDERME Mİ?

Videoda sözleşmesi sezon sonunda biten bir diğer yıldız Bright Osayi-Samuel'in de yer alması dikkatleri çekti.

Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in isimleri bir süredir Galatasaray ile anılıyordu.

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