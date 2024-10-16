Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tarafların milli ara öncesinde yaptıkları son görüşmede el sıkıştığı, imzalar için devre arasının beklenmesinin planlandığı öğrenildi.
Anlaşma tamam! Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde dev çıkış maddesi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Milli futbolcu için yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, dev bir çıkış maddesi de belirledi. İşte detaylar...
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İLK SEZON 1.7 MİLYON EURO
Buna göre Barış Alper'e ciddi anlamda bir zam yapılması söz konusu. Galatasaray Yönetimi, 4 yıllık mutabakat sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon Euro ödeyecek.
Her sezon bu maaşa 100 bin Euro zam yapılacak. Sözleşmede kolay ve zor olmak üzere çeşitli başarı bonuslarının bulunacağı da gelen haberler arasında.
KONTRATINDA ÇIKIŞ MADDESİ OLACAK
Henüz imza aşamasında olmayan tek konu ise kontrattaki çıkış maddesi. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Ancak bu maddenin olup olmayacağı, olursa da rakamın hangi seviye üzerinden belirleneceği önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek. Ara transfer dönemi için anlaşma sağlanan bir başka konu ise oyuncunun satışıyla ilgili.
SEZON SONUNA KADAR AYRILIK YOK!
Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un da talebiyle yaz döneminde gelen teklifleri neredeyse değerlendirmeye bile almadan geri çevirmişti.
Aynı tavrın bu kış döneminde de süreceği, Barış Alper'in mutlaka sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.