Anlaşma tamam! Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinde dev çıkış maddesi

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Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tarafların milli ara öncesinde yaptıkları son görüşmede el sıkıştığı, imzalar için devre arasının beklenmesinin planlandığı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'ın adı Avrupa takımlarıyla anılıyor. (AA)

İLK SEZON 1.7 MİLYON EURO Buna göre Barış Alper'e ciddi anlamda bir zam yapılması söz konusu. Galatasaray Yönetimi, 4 yıllık mutabakat sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon Euro ödeyecek.



Her sezon bu maaşa 100 bin Euro zam yapılacak. Sözleşmede kolay ve zor olmak üzere çeşitli başarı bonuslarının bulunacağı da gelen haberler arasında.