Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.
70 milyon euro! İngilizler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için çıldırdı
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gösterdikleri performansla beğeni toplamaya devam ediyor. Atletico Madrid'in ardından İngiliz devlerinin de kanka attığı milli yıldızlar için ocak ayında dev tekliflerin geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 16:33
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CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta, Manchester United ve Tottenham Hotspur gözlemcileri Kerem ve Orkun'u yakından takip etti.
Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı.
Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi.