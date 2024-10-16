Fenerbahçe 'nin ilk olarak yaz transfer döneminde ocak ayında takıma katılması şartıyla anlaşma sağladığı ve o Cristian Medina 'yı duyurması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Cristian Medina. (AFP)

ANSU FATI HAMLESİ



Medina takviyesi sonrası eksik görülen diğer bölgelere yönelecek olan Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi istediğini duyurdu.



AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde de İspanyol kanat oyuncusunu istediği belirtildi.