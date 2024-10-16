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Fenerbahçe'den çifte bomba! İspanyol rüzgarı esecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayı için birçok yıldızı gündeme alırken, İspanya'dan iki bomba iddia geldi. Buna göre sportif direktör Mario Branco, İspanyol yıldızlarla görüşmelere başlayacak. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:39 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:39
Fenerbahçe’den çifte bomba! İspanyol rüzgarı esecek

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Fenerbahçe'nin ilk olarak yaz transfer döneminde ocak ayında takıma katılması şartıyla anlaşma sağladığı ve o Cristian Medina'yı duyurması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Cristian Medina. (AFP)Cristian Medina. (AFP)
ANSU FATI HAMLESİ

Medina takviyesi sonrası eksik görülen diğer bölgelere yönelecek olan Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi istediğini duyurdu.

AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde de İspanyol kanat oyuncusunu istediği belirtildi.

Ansu Fati. (REUTERS)Ansu Fati. (REUTERS)
BRANCO GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Haberde ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun önümüzdeki haftalarda Fati'nin menajeriyle temasa geçeceği kaydedildi.

Fenerbahçe’den çifte bomba! İspanyol rüzgarı esecek

Sergio Reguilon. (REUTERS)Sergio Reguilon. (REUTERS)
REGUILON DA LİSTEDE

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Ansu Fati'nin yanı sıra kariyerini Tottenham'da sürdüren bir başka İspanyol futbolcu Sergio Reguilon ile de ilgilendiği aktarıldı.

Fotomaç'ın derlediği habere göre Kanarya iki isim için de girişimlerini hızlandıracak.

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