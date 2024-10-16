Fenerbahçe'nin ilk olarak yaz transfer döneminde ocak ayında takıma katılması şartıyla anlaşma sağladığı ve o Cristian Medina'yı duyurması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'den çifte bomba! İspanyol rüzgarı esecek
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayı için birçok yıldızı gündeme alırken, İspanya'dan iki bomba iddia geldi. Buna göre sportif direktör Mario Branco, İspanyol yıldızlarla görüşmelere başlayacak. İşte o isimler ve detaylar...
İÇİNDEKİLER
Fenerbahçe'nin ilk olarak yaz transfer döneminde ocak ayında takıma katılması şartıyla anlaşma sağladığı ve o Cristian Medina'yı duyurması bekleniyor.
ANSU FATI HAMLESİ
Medina takviyesi sonrası eksik görülen diğer bölgelere yönelecek olan Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Barcelona forması giyen Ansu Fati'yi istediğini duyurdu.
AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde de İspanyol kanat oyuncusunu istediği belirtildi.
BRANCO GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR
Haberde ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun önümüzdeki haftalarda Fati'nin menajeriyle temasa geçeceği kaydedildi.
REGUILON DA LİSTEDE
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Ansu Fati'nin yanı sıra kariyerini Tottenham'da sürdüren bir başka İspanyol futbolcu Sergio Reguilon ile de ilgilendiği aktarıldı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Kanarya iki isim için de girişimlerini hızlandıracak.