SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın yeni takımını duyurdular

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Lucas Torreira ile ilgili şoke eden bir haber yayımlandı. Buna göre Uruguaylı yıldızın imza atacağı takımı da duyurdular. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:44
Galatasaray’ı yıkan haber! Torreira’nın yeni takımını duyurdular

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lucas Torreira ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Lucas Torreira, Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında. (AA)Lucas Torreira, Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında. (AA)BOCA JUNIORS YOLCUSU

Arjantinli gazeteci Damian Rancez, yaptığı açıklamada Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olmaya yakın olduğu takımı duyurdu.

El Crack Deportivo'ya konuşan Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.

Torreira da Arjantin'de oynamak istiyor. (AA)Torreira da Arjantin'de oynamak istiyor. (AA)"AİLEME YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM"

Lucas Torreira da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamak istediğini söylemişti.

Ocak ayında ESPN Uruguay'a konuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors'ta oynamak olduğunu belirterek "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’ı yıkan haber! Torreira’nın yeni takımını duyurdular

Torreira'nın sözleşmesi 2026'da sona erecek. (AA)Torreira'nın sözleşmesi 2026'da sona erecek. (AA)
2026'DA SONA ERİYOR

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

Anlaşma tamam! Barış Alper Yılmazın sözleşmesinde dev çıkış maddesiAnlaşma tamam! Barış Alper Yılmazın sözleşmesinde dev çıkış maddesi
Anlaşma tamam! Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde dev çıkış maddesi
Okan Buruktan Yunus Akgüne özel görev! Mevkisi değişiyorOkan Buruktan Yunus Akgüne özel görev! Mevkisi değişiyor
Okan Buruk'tan Yunus Akgün'e özel görev! Mevkisi değişiyor

SON DAKİKA