Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lucas Torreira ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın yeni takımını duyurdular
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Lucas Torreira ile ilgili şoke eden bir haber yayımlandı. Buna göre Uruguaylı yıldızın imza atacağı takımı da duyurdular. İşte detaylar...
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BOCA JUNIORS YOLCUSU
Arjantinli gazeteci Damian Rancez, yaptığı açıklamada Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olmaya yakın olduğu takımı duyurdu.
El Crack Deportivo'ya konuşan Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.
"AİLEME YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM"
Lucas Torreira da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamak istediğini söylemişti.
Ocak ayında ESPN Uruguay'a konuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors'ta oynamak olduğunu belirterek "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.
2026'DA SONA ERİYOR
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.