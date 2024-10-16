Galatasaray’ı yıkan haber! Torreira’nın yeni takımını duyurdular

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Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lucas Torreira ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Lucas Torreira, Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında. (AA)BOCA JUNIORS YOLCUSU Arjantinli gazeteci Damian Rancez, yaptığı açıklamada Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olmaya yakın olduğu takımı duyurdu.



El Crack Deportivo'ya konuşan Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.