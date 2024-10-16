Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Fenerbahçe Samsunspor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarını Mourinho yönetiminde sürdürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de savunma hattı tamamen değişiyor!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Samsunspor ile oynanacak maça çevrildi. Yakaladığı formla dikkat çeken rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho savunma hattını baştan aşağı yenileyecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 12:00
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SAVUNMA HATTI DEĞİŞİYOR
Portekizli hocanın bu karşılaşma öncesi savunma hattında kesin olarak değişime gitmesi bekleniyor.
Özellikle savunma merkezinde yavaş kalınması nedeniyle Jose'nin bu kararı aldığı öğrenildi.
Jose Mourinho, transferin son günlerinde kadroya katılan Filip Kostic'i sol bekte değerlendirmek istiyor.
Ferdi gittiğinden bu yana bu bölgede forma giyen Jayden Oosterwolde ise sol stopere geçecek.
Portekizli'nin Jayden'ı stopere çekmek istemesinin ana sebebi Djiku ve Becao'nun performansından memnun olmaması.
OSAYI SAĞ BEKE
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Osayi Samuel'in de yeniden ilk 11'e döneceği belirtildi.