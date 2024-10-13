Dev çalım! Beşiktaş’tan Galatasaray’ın istediği yıldıza kanca

Yaz aylarında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Süper Lig'de zirveye oynayan Beşiktaş, devre arasına da bir o kadar iştahlı giriyor. Siyah beyazlılar, hareketli geçmesi beklenen ayda birçok ismi listeisnde bulunduruyor.
Gündemdeki oyuncuların başında daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı bir yıldız bulunuyor. Eğer şartlar oluşursa girişimler başlayacak.
Rafa Silva uzun süredir skor katkısı yapamıyor. [AA]
DENEMELER TUTMADI
Beşiktaş kadrosunu önemli isimlerle güçlendirse de sol kanatta problem yaşamaya devam ediyor. Bu bölge için alınan Joao Mario'nun istenen verimi sağlayamaması ve Semih Kılıçsoy'un da süre almaması üzerine farklı tercihler gelmişti.
Giovanni van Bronckhorst zaman zaman Ernest Muçi'yi bazen de Rafa Silva'yı burada denedi ancak dikiş tutmadı. Bu da yeni bir hamleyi kaçınılmaz kıldı.
Armand Lauriente için Galatasaray da devredeydi. [AFP]
HEDEF İTALYA
Fanatik'in haberine göre Kartal, hücumdaki tek eksik mevkisini tamamlamak üzere çalışmalarına devam ederken gündeme Armand Lauriente geldi. Siyah beyazlılar, yaz aylarında da ilgilendiği ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.
Fransız futbolcu bu sezon 6 karşılaşmada takımının formasını giyse de Serie B'de oynamak istemiyor. Yeşil siyahlı ekipte 3 gol atan 25 yaşındaki futbolcu 1 asist yaptı.