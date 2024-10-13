SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Dev çalım! Beşiktaş'tan Galatasaray'ın istediği yıldıza kanca

Yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında dünya yıldızlarına imza attırmayı başaran Beşiktaş, daha önce Galatasaray'ın da istediği ve ocak ayında da yine listesinde bulundurduğu tahmin edilen futbolcunun peşine düştü. Bu aynı zamanda bir transfer çalımının yaşanabileceği anlamına geliyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 21:10 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 23:14
Dev çalım! Beşiktaş’tan Galatasaray’ın istediği yıldıza kanca

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaz aylarında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Süper Lig'de zirveye oynayan Beşiktaş, devre arasına da bir o kadar iştahlı giriyor. Siyah beyazlılar, hareketli geçmesi beklenen ayda birçok ismi listeisnde bulunduruyor.

Gündemdeki oyuncuların başında daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı bir yıldız bulunuyor. Eğer şartlar oluşursa girişimler başlayacak.

Rafa Silva uzun süredir skor katkısı yapamıyor. [AA]Rafa Silva uzun süredir skor katkısı yapamıyor. [AA]

DENEMELER TUTMADI

Beşiktaş kadrosunu önemli isimlerle güçlendirse de sol kanatta problem yaşamaya devam ediyor. Bu bölge için alınan Joao Mario'nun istenen verimi sağlayamaması ve Semih Kılıçsoy'un da süre almaması üzerine farklı tercihler gelmişti.

Giovanni van Bronckhorst zaman zaman Ernest Muçi'yi bazen de Rafa Silva'yı burada denedi ancak dikiş tutmadı. Bu da yeni bir hamleyi kaçınılmaz kıldı.

Armand Lauriente için Galatasaray da devredeydi. [AFP]Armand Lauriente için Galatasaray da devredeydi. [AFP]

HEDEF İTALYA

Fanatik'in haberine göre Kartal, hücumdaki tek eksik mevkisini tamamlamak üzere çalışmalarına devam ederken gündeme Armand Lauriente geldi. Siyah beyazlılar, yaz aylarında da ilgilendiği ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor.

Fransız futbolcu bu sezon 6 karşılaşmada takımının formasını giyse de Serie B'de oynamak istemiyor. Yeşil siyahlı ekipte 3 gol atan 25 yaşındaki futbolcu 1 asist yaptı.

Dev çalım! Beşiktaş’tan Galatasaray’ın istediği yıldıza kanca

Armanda Lauriente Serie B'de oynamaya sıcak bakmıyor. [Sassuolo resmi internet sitesi]Armanda Lauriente Serie B'de oynamaya sıcak bakmıyor. [Sassuolo resmi internet sitesi]

KONTRATI 2027'DE BİTİYOR

Kariyerinde Lorient ve Rennes gibi takımlarda da oynayan Armand Lauriente'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyelerine geriledi. Ayrıca takımda forma giymek istememesi de transfer edecek takımların elini kolaylaştırıyor.

Siyah beyazlı yönetim, 2027'ye kadar kontratı bulunan kanat oyuncusu için ocak ayında girişim yapmayı planlıyor.

Beşiktaştan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyorBeşiktaştan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor
Beşiktaş'tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor
Beşiktaş istedi Trabzonspora önerildi! Transferde savaş başladıBeşiktaş istedi Trabzonspora önerildi! Transferde savaş başladı
Beşiktaş istedi Trabzonspor'a önerildi! Transferde savaş başladı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Hizbullah’tan İsrail’e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize’de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail’den izahat istedik | Türkiye’den sert tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil
Hakim Ziyech eski takımına mı dönecek? Fitili ateşleyen transfer
Helal Akreditasyon Kurumu’ndan flaş Köfteci Yusuf açıklaması: Helal sertifikası yok
Beyoğlu’nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı
Başkan Erdoğan’ın verdiği ’değişim’ sinyali sonrası Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var?
Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından alçak provokasyon: Bebek katiline özgürlük sloganları | AK Parti’den sert tepki
FETÖ’deki ’servet’ kavgasında ifşa bombası! TAKVİM aylar önce ne yazdıysa o... Elebaşı Gülen yeni ininde görüntülendi
Beşiktaş’tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor
DEM’e uzatılan el Kandil’i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP’ye veryansın edip sabotaja başladı... Yeni süreç yok, normalleşmeyin
İkbal Uzuner’in son 4 saati! Satanist Semih Çelik’in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar
Bir polise saldırı haberi de Konya’dan! Kavga ihbarına giden polisi sırtından bıçakladı | Saldırgan suç makinesi çıktı
Werder Derrick Köhn kararını verdi! Galatasaray para kazanacak mı?
SON DAKİKA