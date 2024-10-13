Dev çalım! Beşiktaş’tan Galatasaray’ın istediği yıldıza kanca

Yaz aylarında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Süper Lig'de zirveye oynayan Beşiktaş, devre arasına da bir o kadar iştahlı giriyor. Siyah beyazlılar, hareketli geçmesi beklenen ayda birçok ismi listeisnde bulunduruyor.

Gündemdeki oyuncuların başında daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı bir yıldız bulunuyor. Eğer şartlar oluşursa girişimler başlayacak.