2024'ün en iyileri açıklandı! Süper Lig devi de o listede
Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele den takımların 2024'teki sıralaması belli oldu. Kulüplerin turnuvalardaki performanslarına göre gerçekleştirilen puanlamalarda 1 Ekim 2023 ila 30 Eylül 2024 tarihleri baz alındı. Dünya devlerinin yer aldığı listeye Süper Lig'den tek bir ekibimiz girdi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) paylaştığı 20 takım arasındaki kıyasıya rekabette hangi ekibin ilk sırada olduğu merak ediliyor. İşte sıralama ve puanlar...
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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 19:40Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 20:06