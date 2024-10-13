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Beşiktaş'tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, ocak ayında eksiklerini kapatmak adına çalışmalara başladı. Siyah beyazlılar, 3 bölgede kadrosunu güçlendirmek istiyor ancak yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Bu süreç bambaşka bir hikayeyi de beraberinde getirebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 17:57
Beşiktaş’tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor

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Bu sezon yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş, namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamasa da toparlanacağına inanan siyah beyazlılar, ocak ayı için adımlarını atmaya hazırlanıyor.

Gündemde kadronun eksik noktalarını kapatmak ve kaliteyi daha da yukarı çekmek var. Giovanni van Bronckhorst'un raporuna göre şekillenecek operasyonla birlikte kadroya katılacak isimler olacak.

Giovanni van Bronckhorst transfer istediği mevkileri belirledi. [AA]Giovanni van Bronckhorst transfer istediği mevkileri belirledi. [AA]

MEVKİLER BELİRLENDİ

Sezon başından bu yana kadrosundaki bazı sorunlu bölgeler göze çarpan Beşiktaş'ta Hollandalı çalıştırıcı öncelikli hamlelerini belirledi.

Fanatik'in haberine göre tek başına kalan Arrhur Masuaku'ya bir alternatif getirilecek. Ayrıca Joao Mario takviyesine rağmen istenen verimin alınamadığı sol kanat için de transfer düşünülüyor. Esas bomba ise forvette patlayacak. Ciro Immobile'nin alternatifi ve hatta zaman zaman önüne geçebilecek bir isim gündemde var.

Yasin Özcan Kasımpaşa alt yapısında yetişerek genç yaşta ilk 11'de forma şansı bulmaya başladı. [AA]Yasin Özcan Kasımpaşa alt yapısında yetişerek genç yaşta ilk 11'de forma şansı bulmaya başladı. [AA]

2 İSİM LİSTEDE

Beşiktaş'ın ocak ayı transfe dönemi için listesinde iki isim bulunuyor. Stoper ve sol bek için geleceğin yıldızları arasında bulunan Yasin Özcan, Kartal'ın gündeminden düşmedi.

8 karşılaşmada 694 dakika forma giyen genç futbolcu için bazı Avrupa takımları da izlemede.

Diğer yandan Immobile ile birlikte forma giymesi istenen futbolcu ise Patrick Schick. Çek futbolcu geri planda kaldığını düşündüğü Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş’tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor

Semih Kılıçsoy bu sezon gol atmayı başaramadı [AFP]Semih Kılıçsoy bu sezon gol atmayı başaramadı [AFP]

SEMİH'İN DURUMU BELİRSİZ

Giovanni van Bronckhorst geldiği günden bu yana sadece 4 kez ilk 11'de başlayan ve gol katkısı sunamayan Semih Kılıçsoy, 3 asistlik performans sergilemiş ve 425 dakika sahada kalmıştı.

Hollandalı teknik direktörün çeşitli taktikler deneyerek farklı isimlere yer verdiği sol kanatın haricinde santrfora da Ciro Immobile takviyesi yapılması şansını azaltmıştı.

Ocak ayındaki takviyelerle genç futbolcunun durumu daha da belirsiz hale gelecek.

Siyah beyazlı camiada van Bronckhorst'a her karşılaşma sonrasında Semih eleştirileri yöneltilmeye devam ediyor.

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