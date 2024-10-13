Beşiktaş’tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor

Bu sezon yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş, namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamasa da toparlanacağına inanan siyah beyazlılar, ocak ayı için adımlarını atmaya hazırlanıyor.
Gündemde kadronun eksik noktalarını kapatmak ve kaliteyi daha da yukarı çekmek var. Giovanni van Bronckhorst'un raporuna göre şekillenecek operasyonla birlikte kadroya katılacak isimler olacak.
Giovanni van Bronckhorst transfer istediği mevkileri belirledi. [AA]
MEVKİLER BELİRLENDİ
Sezon başından bu yana kadrosundaki bazı sorunlu bölgeler göze çarpan Beşiktaş'ta Hollandalı çalıştırıcı öncelikli hamlelerini belirledi.
Fanatik'in haberine göre tek başına kalan Arrhur Masuaku'ya bir alternatif getirilecek. Ayrıca Joao Mario takviyesine rağmen istenen verimin alınamadığı sol kanat için de transfer düşünülüyor. Esas bomba ise forvette patlayacak. Ciro Immobile'nin alternatifi ve hatta zaman zaman önüne geçebilecek bir isim gündemde var.
Yasin Özcan Kasımpaşa alt yapısında yetişerek genç yaşta ilk 11'de forma şansı bulmaya başladı. [AA]
2 İSİM LİSTEDE
Beşiktaş'ın ocak ayı transfe dönemi için listesinde iki isim bulunuyor. Stoper ve sol bek için geleceğin yıldızları arasında bulunan Yasin Özcan, Kartal'ın gündeminden düşmedi.
8 karşılaşmada 694 dakika forma giyen genç futbolcu için bazı Avrupa takımları da izlemede.
Diğer yandan Immobile ile birlikte forma giymesi istenen futbolcu ise Patrick Schick. Çek futbolcu geri planda kaldığını düşündüğü Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den ayrılmaya sıcak bakıyor.