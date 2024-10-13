Beşiktaş’tan şampiyonluk operasyonu! Transfer harekatı başlıyor

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Bu sezon yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veren Beşiktaş, namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamasa da toparlanacağına inanan siyah beyazlılar, ocak ayı için adımlarını atmaya hazırlanıyor. Gündemde kadronun eksik noktalarını kapatmak ve kaliteyi daha da yukarı çekmek var. Giovanni van Bronckhorst'un raporuna göre şekillenecek operasyonla birlikte kadroya katılacak isimler olacak.

Giovanni van Bronckhorst transfer istediği mevkileri belirledi. [AA] MEVKİLER BELİRLENDİ Sezon başından bu yana kadrosundaki bazı sorunlu bölgeler göze çarpan Beşiktaş'ta Hollandalı çalıştırıcı öncelikli hamlelerini belirledi. Fanatik'in haberine göre tek başına kalan Arrhur Masuaku'ya bir alternatif getirilecek. Ayrıca Joao Mario takviyesine rağmen istenen verimin alınamadığı sol kanat için de transfer düşünülüyor. Esas bomba ise forvette patlayacak. Ciro Immobile'nin alternatifi ve hatta zaman zaman önüne geçebilecek bir isim gündemde var.