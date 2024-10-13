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Werder Derrick Köhn kararını verdi! Galatasaray para kazanacak mı?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon başında Almanya'ya kiraladığı Derrick Köhn'ün durumunu yakından takip ediyor. Alman futbolcunun kalıcı transferi konusunda Werder Bremen'in kararı bekleniyordu. Bundesliga ekibi yol haritasını belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 16:33
Werder Derrick Köhn kararını verdi! Galatasaray para kazanacak mı?

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Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'da ayrılan futbolcular arasında Derrick Köhn de bulunuyordu. Hannover 96'dan satın alındıktan sonra Werder Bremen'e kiralanan sol bek için opsiyon maddesi eklenilmişti.

Alman temsilcisinde performansıyla dikkat çekmeyi başaran 26 yaşındaki oyuncu konusunda Bundesliga ekibinin kararı bekleniyordu. Yeşil beyazlıların yol haritası belli oldu.

Derrick Köhn Galatasaray'da beğenilmeyerek Werder Bremen'e kiralanmıştı. [AA]Derrick Köhn Galatasaray'da beğenilmeyerek Werder Bremen'e kiralanmıştı. [AA]

5 MİLYON 125 BİN EURO OPSİYONU VAR

Galatasaray, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı duyuru ile Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu olarak 5 milyon 125 bin euroluk madde bulunduğunu bildirmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."

Derrick Köhn Hannover'dan alınmıştı. [AA]Derrick Köhn Hannover'dan alınmıştı. [AA]

4 MAÇA ÇIKTI

Sarı kırmızılıların Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn bu sezon 4 karşılaşmaya çıktı. 223 dakika forma giydi. Mainz deplasmanında takımına 3 puanı getiren gollerden birini attı. Freiburg'a karşı 49, Hoffenheim önünde 76 ve Bayern mücadelesinde 45 dakika sahada kaldı. Mainz deplasmanında ise oyuna sonradan girmesine rağmen skoru değiştirdi.

Werder Derrick Köhn kararını verdi! Galatasaray para kazanacak mı?

Werder Bremen Derrick Köhn'ün bonservisi konusundaki kararı sezon sonu vereceğini açıkladı. [KICKER]Werder Bremen Derrick Köhn'ün bonservisi konusundaki kararı sezon sonu vereceğini açıkladı. [KICKER]

WERDER'DEN AÇIKLAMA

Yönetimin sabırsızlıkla beklediği ve transferde kaynak olarak kullanmak istediği opsiyon maddesiyle ilgili olarak Werder Bremen'den açıklama geldi.

Yeşil beyazlı Alman ekibinden Alman Kicker gazetesinde kafa karıştıran ifadeler kullanıldı. Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer, Derrick Köhn'ün şu ana kadar beklentileri karşıladığını ancak ekonomileri nedeniyle kararlarını sezon sonunda vermek zorunda olduklarını söyledi.

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