Werder Derrick Köhn kararını verdi! Galatasaray para kazanacak mı?

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray 'da ayrılan futbolcular arasında Derrick Köhn de bulunuyordu. Hannover 96'dan satın alındıktan sonra Werder Bremen 'e kiralanan sol bek için opsiyon maddesi eklenilmişti.

Derrick Köhn Galatasaray'da beğenilmeyerek Werder Bremen'e kiralanmıştı. [AA]

5 MİLYON 125 BİN EURO OPSİYONU VAR

Galatasaray, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı duyuru ile Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu olarak 5 milyon 125 bin euroluk madde bulunduğunu bildirmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."