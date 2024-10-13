Beşiktaş istedi Trabzonspor’a önerildi! Transferde savaş başladı

Bordo mavililer yeni hocasıyla da beklenen sonuçları alamadı ancak yenilmezliğini sürdürdü. Fırtına, şu an bir hayli uzağında olduğu zirveye yaklaşmak ve yarış içerisinde yer almak için transfer çalışmalarına hız verdi. Diğer yandan öneriler de geliyor ve yönetim, deneyimli çalıştırıcı ile birlikte istişare yaparak sürece karar veriyor.

Sezon Abdullah Avcı ile başlayan ve Avrupa kupalarından elendikten sonra da ligde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor , deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti.

Şenol Güneş transfer dönemindeki hamlelerini belirlemek üzere çalışıyor. [İHA]

ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Trabzonspor'da ocak ayı için takviyelerin bölgeleri belirlendi. Sakatlıkların yaşandığı stoper, oyun kurucu eksiği ve mücadeleden yoksunluk nedeniyle orta saha, Edin Vişça'nın yalnız kalmaması adına bir kanat ve Banza'nın alternatifi olarak katkı sunabilecek forvet alınması hesaplanıyor.

Olası transferler için listeler hazırlanıyor. Diğer yandan menajerlerin de önerileri dinleniyor. Fanatik'in haberine göre önerilen son isim ise Steven Berghuis oldu.