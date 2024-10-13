Beşiktaş istedi Trabzonspor’a önerildi! Transferde savaş başladı

Sezon Abdullah Avcı ile başlayan ve Avrupa kupalarından elendikten sonra da ligde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti.
Bordo mavililer yeni hocasıyla da beklenen sonuçları alamadı ancak yenilmezliğini sürdürdü. Fırtına, şu an bir hayli uzağında olduğu zirveye yaklaşmak ve yarış içerisinde yer almak için transfer çalışmalarına hız verdi. Diğer yandan öneriler de geliyor ve yönetim, deneyimli çalıştırıcı ile birlikte istişare yaparak sürece karar veriyor.