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Beşiktaş istedi Trabzonspor'a önerildi! Transferde savaş başladı

Trendyol Süper Lig'de kıran kırana yaşanan zirve mücadelesine ortak olabilmek için ocak ayındaki transfer dönemini boş geçirmek istemeyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmalara başladı. Yönetime bir yandan menajerler de önerilerde bulunuyor. Son olarak yaz aylarında Beşiktaş'ın kontakt halinde olduğu yıldız önerildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 15:50
Beşiktaş istedi Trabzonspor’a önerildi! Transferde savaş başladı

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Sezon Abdullah Avcı ile başlayan ve Avrupa kupalarından elendikten sonra da ligde istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, deneyimli çalıştırıcı ile yollarını ayırmış ve Şenol Güneş'i takımın başına getirmişti.

Bordo mavililer yeni hocasıyla da beklenen sonuçları alamadı ancak yenilmezliğini sürdürdü. Fırtına, şu an bir hayli uzağında olduğu zirveye yaklaşmak ve yarış içerisinde yer almak için transfer çalışmalarına hız verdi. Diğer yandan öneriler de geliyor ve yönetim, deneyimli çalıştırıcı ile birlikte istişare yaparak sürece karar veriyor.

Şenol Güneş transfer dönemindeki hamlelerini belirlemek üzere çalışıyor. [İHA]Şenol Güneş transfer dönemindeki hamlelerini belirlemek üzere çalışıyor. [İHA]

ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Trabzonspor'da ocak ayı için takviyelerin bölgeleri belirlendi. Sakatlıkların yaşandığı stoper, oyun kurucu eksiği ve mücadeleden yoksunluk nedeniyle orta saha, Edin Vişça'nın yalnız kalmaması adına bir kanat ve Banza'nın alternatifi olarak katkı sunabilecek forvet alınması hesaplanıyor.

Olası transferler için listeler hazırlanıyor. Diğer yandan menajerlerin de önerileri dinleniyor. Fanatik'in haberine göre önerilen son isim ise Steven Berghuis oldu.

Giovanni van Bronckhorst eski oyuncusunu Beşiktaş'a getirmek istemişti. [AA]Giovanni van Bronckhorst eski oyuncusunu Beşiktaş'a getirmek istemişti. [AA]

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Sezon başında Giovanni van Bronckhorst ile anlaşan Beşiktaş, Hollandalı teknik adamın eski öğrencisi olan deneyimli futbolcuyu gündemine almıştı. Ajax ile de belirli bir mesafe kat edilmişti ancak Berghuis'in isteksiz tavrı üzerine geri adım atıldı.

Ajax'ta kaptanlığa kadar yükselen ve ülkesinin en iyi takımında forma giydiğini düşünen yıldız oyuncunun geleceği hakkında karar vermesi bekleniyor.

Beşiktaş istedi Trabzonspor’a önerildi! Transferde savaş başladı

Steven Berghuis Ajax'ın en önemli oyuncularından biri. [AFP]Steven Berghuis Ajax'ın en önemli oyuncularından biri. [AFP]

SAKATLIK YAŞADI

Geçen sezonun yanı sıra bu sene de sakatlığı yüzünden maçlar kaçıran Steven Berghuis, Francesco Farioli yönetimindeki Amsterdam temsilcisinde sadece 7 karşılaşmaya çıkabildi.

32 yaşındaki kanat 1 kez ağları havalandırıp 2 de asist yaptı. Sezon sonu kontratının tamamlanmasından dolayı bonservisle satılabileceği günlerini tamamlıyor.

Hollanda temsilcisinin de Berghuis'i elinde tutup tutmama konusundaki insiyatifi süreci belirleyecek.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararının olumlu olması halinde teklif yapılacak.

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